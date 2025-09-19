Il JFK Baseball Mondovì premiato in Comune

Un prezioso momento celebrativo per il JFK Mondovì, che giovedì sera 18 settembre è stato ricevuto ufficialmente in Comune, presso la Sala del Consiglio comunale, per festeggiare il primo posto conseguito al termine della stagione sportiva nel campionato nazionale di Serie B di baseball.

“Avete dimostrato forza in tutti i sensi – ha evidenziato l'assessore comunale allo Sport, Alessandro Terreno, accogliendo la squadra -. Non definirei il vostro exploit un 'miracolo sportivo', quanto piuttosto un successo frutto di un metodo, merito di un gruppo che ci ha creduto, di una dirigenza sempre presente. Da quando è nato il movimento del baseball, nel 1976, il fondatore Michele Rosso (scomparso nel marzo 2024, ndr) ha sempre puntato all'eccellenza: e quest'anno sportivo è perfetta applicazione di questa filosofia”.

Per la dirigenza del JFK Mondovì sono intervenuti il presidente Stefano Gazzola e il direttore sportivo Enrico Rosso.

“Ringraziamo l'Amministrazione comunale, il sindaco, l'assessore allo Sport: in questi mesi di attività agonistica ci sono stati veramente vicini, anche con un intervento massivo sul diamante ai Passionisti, che ci ha consentito di poter disputare il campionato di Serie B – ha detto Enrico Rosso -. Grazie a tutta la società, a chi gestisce l'amministrazione, le partite, gli eventi, a chi cura il campo. Un sentito grazie agli sponsor, senza i quali non saremmo qui. E un grazie al nostro mister Leo Marconi, che ha dimostrato grande arguzia sportiva ed ha lavorato molto bene. Durante la presentazione pre-campionato abbiamo mantenuto toni soft, parlando di salvezza o metà classifica: il riscontro del campo è stato diverso, siamo arrivati meritatamente primi, dimostrando di aver lavorato bene come dirigenza, come staff tecnico, e con i giocatori, che ci hanno messo molto del loro per portare a casa questo risultato. Mondovì è l'unica città del Piemonte a rappresentare il baseball di serie B: abbiamo mantenuto alto l'onore monregalese”.

Quale sarà l'obiettivo della prossima stagione? “Mantenere alta l'asticella – ha concluso Rosso -, disputare un campionato di alto livello, mirando ai primi posti e cercando di disputare i play-off per accedere alla Serie A”.

“Rinnovo il ringraziamento alla città – ha aggiunto Stefano Gazzola -: il nostro impegno è quello di mantenere alta la bandiera dell'associazione e di Mondovì. Il successo del 2025 non è un traguardo, ma un punto di partenza da cui iniziare a lavorare per bissare la prestazione di quest'anno. Ringrazio i giocatori, principali artefici del successo, tutto lo staff, il mister, che ha avuto il grande merito di creare un gruppo e di imprimere un notevole cambio di passo al nostro movimento. Che anche grazie ai successi della prima squadra sta tornando a crescere”.

Chiusura per il mister, Leo Marconi: “È ovviamente bello essere qui, ed è importante la presenza della città. Perché è sintomo che il lavoro che stiamo facendo è visto ed apprezzato da qualcuno che gli attribuisce il giusto valore. Speriamo di dare continuità a quanto fatto finora. Ricordando sempre il caro Michi (Michele Rosso, ndr): senza di lui, nessuno sarebbe qui stasera”.

E per concludere in bellezza, spazio alle premiazioni: sono stati consegnati attestati di benemerenza “per l'impegno e i traguardi raggiunti” al più giovane del gruppo, Egidio Aimo, classe 2009; al miglior battitore del campionato di Serie B 2025, Pedro Padilla Gamboa; al miglior difensore, Pietro Gianoglio; e a tutta la squadra. Prossimo appuntamento con il JFK, il tradizionale Torneo delle “Vecchie glorie” che chiuderà la stagione, in programma al campo dei Passionisti domenica 28 settembre, con inizio alle ore 10.