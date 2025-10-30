SOFTAIR / Titolo italiano a una squadra cuneese

Lombardore (TO), 19 ottobre. La squadra cuneese di Softair denominata “Androids”, composta da sei atleti, si è aggiudicata, sul campo di proprietà dei “Lupi Neri”, situato a Lombardore, nel torinese, il Campionato Nazionale FIPS 2025.

La specialità del softair, sport che simula le fasi di combattimento di atleti dotati di abbigliamento mimetico ed in possesso di armi giocattolo, ha come obiettivo la conquista di una specifica meta stabilita dal regolamento, attività che si svolge in prevalenza nei boschi mettendo a frutto, oltre che alla prestazione fisica, anche il lavoro di squadra e la strategia tattica.

Il risultato conquistato in questa giornata è stato il coronamento di un percorso iniziato a febbraio di quest'anno, che aveva già visto gli Androids classificarsi secondi a livello regionale.

Alla competizione hanno preso parte ben novantanove squadre provenienti da tutta Italia, con una finale che ha coinvolto, dopo le fasi selettive, dodici team di Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Campania Lazio e Marche.

La vittoria degli Androids rappresenta un importante riconoscimento per un gruppo che negli anni ha saputo distinguersi per disciplina, coesione e fair play, portando con orgoglio il nome della nostra città e della nostra regione sul podio nazionale, che aveva già raggiunto undici anni or sono, con la conquista del titolo nazionale.

Gli atleti degli Androids ripresi in fotografia sono sette: Lorenzo Cavallera, Luca Cavallo, Andrea Giroldo, Simone Menardi, Giacomo Ambrogio, Luca Bruno ed Enrico Perottino, poiché uno di loro, anche essendo infortunato, ha voluto essere presente per supportare i compagni.