A Dronero la presentazione del volume "Donne della Valle Maira e del Cuneese", a cura di Ivana Mulatero

Un incontro tutto al femminile, tra passato, presente e futuro.

Nell’ambito del festival letterario “Ponte del Dialogo”, è in arrivo a Dronero la presentazione del volume "Donne della Valle Maira e del Cuneese" - Nerosubianco edizioni, a cura della storica delle arti e direttrice del Museo Mallé Ivana Mulatero.

Appuntamento questo pomeriggio, sabato 8 novembre, alle ore 15 presso la Sala Milli Chegai

Insieme ad Ivana Mulatero ci saranno quattro donne di grande competenza: Fiorenza Barbero, Cetta Berardo, Mariella Berra e Daniela Occelli. Moderatrice sarà invece Vanna Pescatori ed il tutto ricamato egregiamente con suggestivi intermezzi musicali, creati ad hoc sul tema dell'arpista Sara Terzano.

PICCOLE GRANDI STORIE FEMMINILI

È un appuntamento ormai fisso l’iniziativa “Ogni 8 del mese un 8 marzo”, ideata dal Museo Mallé di Dronero sotto la direzione dalla storica delle arti Ivana Museo.

Si tratta di cammei dedicati a piccole grandi storie femminili, un importante progetto nato l’8 marzo 2021 in collaborazione con l’archivista Daniela Occelli, che vede il coinvolgimento dell’intera popolazione.

Un modo per, durante l'intero arco dell'anno, celebrare le donne, con la scelta di figure che sono state importanti nei diversi ambiti, per il loro territorio, le persone ed in generale per la società italiana. Donne dell'area valmairese, ma non soltanto, che ricordarle vuol dire prima di tutto riconoscere il loro esempio.

Ora l’uscita delle prime cinquanta puntate della rubrica social, dal 2021 al 2025, raccolte in questo bellissimo lavoro che oggi pomeriggio verrà presentato.

UN MUSEO SEMPRE PIÙ D’ESEMPIO

In occasione del ventennale della costituzione dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, tenutasi il 24 ed il 25 ottobre, il Museo Mallé è stato uno dei protagonisti dell’incontro presso la Sala Consiliare del Palazzo del Comune di Prato “Testimoniare la Casa. Storia di Case”,

Con Daniela Grande dell’Ufficio Cultura e Musei del Comune di Saluzzo, il museo dronerese è stato invitato con la sua direttrice Ivana Mulatero ad interviene nella giornata di venerdì 24 ottobre alla tavola rotonda "Le case della memoria fare rete, nuove possibilità".

L'iniziativa è stata organizzata con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Prato, Ministero della Cultura, Regione Toscana, ICOM, ICOM Toscana e il patrocinio di Tourisma e CNA Toscana Centro. Ha visto il contributo di Fondazione CR Firenze, Publiacqua. Sponsor tecnici UnicoopFirenze e Cooperativa ConVoi.

Un museo, il Mallé, che custodisce al suo interno una straordinaria collezione permanente, con opere dal Cinquecento al Novecento di notevole rilievo. Un luogo sempre pronto a riconoscere la bellezza e l’originalità, che ha accolto negli anni già moltissime mostre temporanee. Uno spazio inoltre di idee, progetti come ad esempio quelli di “Guarda! Si Muove” o “Mistà si muove!”, che offre anche la possibilità di visite guidate ed incontri a tema. Un piccolo gioiello, insomma, tutto da scoprire.

Il festival letterario “Ponte del Dialogo” proseguirà fino a domenica 9 novembre con tanti imperdibili appuntamenti ed ospiti speciali. Il festival è realizzato dal Comune di Dronero e dall’Agenzia di Sviluppo AFP, con il prezioso contributo di Regione Piemonte, Fondazione CRC, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Banca di Caraglio. Importante la collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Dronero, nell’ambito della sezione Young, e con l’Istituto Alberghiero di Dronero, i cui allievi si occuperanno dell’accoglienza del pubblico insieme allo staff del Festival e ci delizieranno con qualche gustoso aperitivo. La manifestazione coinvolge anche numerose associazioni e istituzioni culturali di Dronero: il Centro Studi Cultura e Territorio, Espaci Occitan, il Museo Luigi Mallé, la Biblioteca Civica, le associazioni Prometheus, Il Maira, Voci del Mondo e Il Bottegone.

Per consultare il programma giorno per giorno cliccare sul seguente link https://pontedeldialogo.it/edizione/autunno-2025/

