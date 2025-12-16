Trent’anni di Tesisquare: una storia di persone, tecnologia e territorio

Tesisquare, azienda italiana specializzata nella creazione di ecosistemi digitali collaborativi per la supply chain, ha celebrato quest’anno un traguardo fondamentale: i suoi primi 30 anni di attività.

Un anniversario che rappresenta non solo un momento celebrativo, ma una tappa che segna la continuità di una visione imprenditoriale fondata su innovazione, responsabilità e crescita condivisa.

La ricorrenza è stata al centro dell’evento che si è tenuto il 12 dicembre presso SET – Scalo Eventi Torino, occasione in cui l’azienda ha unito la celebrazione dei 30 anni alla tradizionale Festa di Natale.

Durante l’evento è intervenuto l’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Piemonte, Andrea Tronzano, a testimonianza del forte legame che da sempre unisce Tesisquare al territorio.

Dal 1995 ad oggi Tesisquare ha saputo trasformare un progetto nato da un piccolo gruppo di professionisti in un’impresa riconosciuta a livello internazionale formata da 500 dipendenti e ad oggi presente in 40 Paesi e capace di generare un fatturato di 62 milioni di euro nel 2024.

Un percorso sostenuto da investimenti costanti in innovazione e dalla capacità di anticipare i bisogni delle imprese, accompagnando la trasformazione digitale delle loro catene del valore.

A conferma di questo, l’azienda sta valutando un percorso di apertura del capitale e possibile quotazione, coerente con l’evoluzione del business e con un trend di crescita che negli ultimi anni si è mantenuto costante.

[Da sinistra: Giuseppe Pacotto, CEO Tesisquare, e Andrea Tronzano, assessore Sviluppo Economico Regione Piemonte]

In occasione del trentesimo anniversario, Giuseppe Pacotto, Fondatore e Presidente di Tesisquare, ha dichiarato: “Celebrare questo anniversario ha significato prima di tutto celebrare le persone che hanno reso possibile questo percorso. Trent’anni fa Tesisquare è nata grazie alla passione e alla responsabilità di un gruppo di professionisti che ha creduto in un’idea e l’ha trasformata in un’impresa. La nostra forza, allora come oggi, risiede nella capacità di unire competenze, valori e fiducia. Guardiamo al futuro con la stessa energia degli inizi, con la presenza delle giovani generazioni ormai consolidata, consapevoli che è il lavoro di squadra a determinare i grandi risultati.”

Durante la serata sono state ripercorse le tappe più significative della storia aziendale, celebrati i successi raggiunti e condivise le prospettive per il 2026.

È stata inoltre l’occasione per ringraziare collaboratori, partner e istituzioni che, nel corso di trent’anni, hanno accompagnato la crescita dell’azienda, contribuendo a renderla un punto di riferimento nel panorama tecnologico italiano.

Dopo la cena di gala è stato il momento dell’ospite tenuto top secret fino all’ultimo minuto. Ad animare la festa è arrivato infatti Bob Sinclair, dj francese di fama internazionale. Per oltre 2 ore ha fatto ballare e divertito gli ospiti, rendendo così memorabile il compleanno di Tesisquare.

Tesisquare - fondata da Giuseppe Pacotto e alcuni soci a Bra (CN) nel 1995, Tesisquare è tra i principali provider di soluzioni tecnologiche per la Supply Chain, studiate per ottimizzare le performance in network aziendali estesi e complessi, garantendo l’eccellenza operativa lungo tutta la catena del valore e su tutti gli attori coinvolti, quali produttore, distributore, consumatore e altri stakeholder. Nel 2024 la società ha raggiunto un fatturato consolidato di oltre 61 milioni di euro, con una presenza diretta in 7 Paesi (Italia, Paesi Bassi, Francia, Germania, Spagna, Albania, Stati Uniti), supportando clienti in più di 40 nazioni in tutto il mondo e con un tasso di customer retention del 99%. L’azienda è costantemente impegnata nell’implementazione di piattaforme e soluzioni innovative, investendo circa il 9% del fatturato in R&D. Tesisqaure conta tra i propri clienti le principali realtà del settore fashion, della GDO e della logistica a livello nazionale e internazionale.