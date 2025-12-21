VOLLEY A1F / HONDA CUNEO-IMOCO CONEGLIANO 0-3; Le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 5: cerca di incidere sottorete, anche se le avversarie le concedono poco. Due monster-block e due errori al servizio.

JAELYN KEENE 6: precisa al servizio e abbastanza concreta sottorete. Conquista 4 punti, compreso un muro.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 5: alza il livello della ricezione cuneese, ma in attacco lascia decisamente a desiderare.

NOVA MARRING: S.V.

ERIKA PRITCHARD 5,5: tante incertezze in ricezione e al servizio, dove commette 3 errori sui 9 complessivi della squadra. Si riscatta in attacco, dove i quattro punti valgono una percentuale di efficacia del 75%.

LINDA MAGNANI: S.V.

SAFA ALLAOUI 6: distribuisce palloni con sufficiente precisione. Cala come tutte nel secondo set, ma nel complesso chiude con una buona prestazione, condita anche da tre punti (muro compreso).

ANNA BARDARO 5,5: serata non facile, anche per l’alto livello delle avversarie. Non impeccabile in ricezione e di tanto in tanto qualche apprezzabile spunto difensivo.

AGNESE CECCONELLO 6: entra nel terzo set, giusto il tempo per conquistare un punto in attacco e uno con una grande difesa a muro.

MASA PUCELJ 5,5: non benissimo in ricezione, dove è la più bersagliata dal servizio veneto. In attacco può fare di più, ma chiude comunque con 7 punti all’attivo.

NOEMI SIGNORILE: S.V.

BINTO DIOP 5,5: con 10 punti è la top scorer del Cuneo. L’efficacia in attacco non è da seratona (30%). Al servizio conquista due ace.

FRANCOIS SALVAGNI 5,5: la sua squadra approccia bene al match. Contro la prima della classe le “Gatte” giocano quasi alla pari nel primo e nel terzo set, mentre rinunciano a lottare nel secondo, letteralmente dominato dalle avversarie. Gli errori al servizio sono calati notevolmente e questa è già una buona notizia. Contro la super difesa di Conegliano forse sarebbe stato meglio fornire meno "assist" a Rivero, in evidente difficoltà realizzativa, cercando alternative valide, magari coinvolgendo maggiormente la centrale Keene. Lo spirito e le qualità messe in campo in due set su tre fanno propendere per il bicchiere mezzo pieno.