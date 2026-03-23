CICLISMO / L’Étape Italy by Tour de France presenta le maglie ufficiali di L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì

L’Étape Italy by Tour de France svela le maglie ufficiali dell’edizione 2026 di L’Étape Piemonte e L’Étape Mondovì: due interpretazioni distinte ma complementari, capaci di raccontare territori, emozioni e spirito della sfida. Entrambe le maglie non sono semplici capi tecnici, ma veri e propri simboli di appartenenza. Anticipano l’esperienza, segnano l’ingresso nella manifestazione e accompagnano ogni partecioante fin dai primi momenti.

Con questo lancio, L’Étape Italy by Tour de France rafforza il proprio ruolo nello sviluppo del format in Italia, unendo estetica, performance e narrazione in un’identità visiva forte, riconoscibile e coerente. Due eventi, due territori, un’unica promessa: vivere il ciclismo come esperienza totale, a partire da ciò che si indossa.

L’Étape Piemonte: il paesaggio che accompagna la corsa

Il verde delle valli, l’azzurro del cielo e il giallo del sole si fondono con l’iconico giallo del Tour de France. La maglia cattura la luce e le tonalità delle Alpi Marittime, trasformando il territorio in un gesto grafico che accompagna ogni pedalata. Le linee fluide e i contorni sfumati evocano la sensazione di movimento e di immersione nel paesaggio, come quando la corsa ti avvolge e tutto intorno diventa pura emozione. Indossarla significa percepire il territorio prima ancora di partire.

L’Étape Mondovì: energia e carattere della corsa

Il viola, colore simbolo della Granfondo Alpi del Mare, si accende con il giallo del Tour de France, dando vita a un contrasto deciso e immediatamente riconoscibile. La grafica è un’esplosione di energia, pensata per trasmettere la forza e l’intensità di ogni pedalata. Ogni curva, ogni sforzo, ogni attimo di corsa si riflette nel design: indossare la maglia significa entrare pienamente nello spirito della manifestazione, sentire il proprio ritmo fondersi con quello del gruppo e lasciarsi trasportare dall’adrenalina dell’esperienza L’Étape.

Il partner tecnico: Parentini Bike Wear, 50 anni di passione per il ciclismo

Le maglie ufficiali sono realizzate da Parentini Bike Wear, un’icona dell’abbigliamento ciclistico di alta gamma che nel 2026 festeggia 50 anni di esperienza, innovazione e passione. Mezzo secolo di storia in cui l’azienda ha accompagnato generazioni di ciclisti, unendo materiali all’avanguardia, vestibilità ergonomica e performance senza compromessi. Per L’Étape Italy, Parentini porta tutto il suo know-how, trasformando la maglia in un vero strumento di prestazione e benessere: un capo che avvolge, accompagna e valorizza ogni pedalata, capace di soddisfare tanto gli amatori più appassionati quanto gli atleti più esigenti.

La maglia: le caratteristiche tecniche

Dal punto di vista tecnico, le maglie sono sviluppate sulla piattaforma Atelier, la linea di Parentini dedicata ai capi persoanlizzati per squadre ed eventi. Un capo pensato per offrire massima vestibilità e comfort anche nelle condizioni più impegnative, grazie a tessuti altamente traspiranti e leggeri, capaci di favorire la gestione dell’umidità e la termoregolazione.

Il taglio ergonomico e aderente segue la posizione in sella, mentre la costruzione con materiali anatomici garantisce libertà di movimento e stabilità durante la pedalata. Il risultato è una maglia performante, progettata per accompagnare l’atleta lungo tutta la durata dello sforzo.

Le dichiarazioni

Flavio Borgna – EPT (Eventi – Persone – Territorio), società organizzatrice di L’Étape Italy

«Le maglie ufficiali rappresentano un elemento centrale dell’esperienza L’Étape: non sono solo un simbolo estetico, ma il primo contatto concreto con la corsa. Abbiamo voluto creare qualcosa che trasmettesse immediatamente sensazioni, ritmo e territorio, ancora prima della partenza».

Giampaolo Parentini – Parentini Bike Wear

«Per noi è stato un progetto stimolante perché unisce identità visiva e performance tecnica. Abbiamo lavorato per sviluppare un prodotto che fosse all’altezza dell’esperienza L’Étape, curando ogni dettaglio: dai materiali alla vestibilità, fino alla resa grafica».

Due gli appuntamenti in calendario nel 2026 con il Piemonte e la Provincia di Cuneo grandi protagonisti

31 maggio 2026 - L’Étape Piemonte: tra valli, borghi autentici e salite alpine che restano nel cuore

Saranno le Valli Gesso, Stura e Vermenagna a fare da cornice a L’Étape Piemonte, con partenza e arrivo a Entracque (CN). Due i percorsi, Granfondo e Mediofondo, pensati per valorizzare strade autentiche, borghi alpini e salite vere.

Protagonista sarà la Madonna del Colletto, resa celebre dal Giro d’Italia 1999: nel Mediofondo verrà affrontata una volta, nel Granfondo due, da entrambi i versanti. Novità assoluta il Colle delle Goderie, 5 km all’11% di pendenza media, con un tratto finale in sterrato, salita che assegnerà la Maglia a Pois e che sarà aperta ufficialmente proprio in occasione dell’evento.

L’Étape Piemonte - info percorsi

GRANFONDO

Distanza: 144,8 km

Dislivello: 2.894 m

MEDIOFONDO

Distanza: 114,7 km

Dislivello: 2.184 m

CICLOTURISTICA

Distanza: 50,8 km

Dislivello: 795 m

Sito web: www.letapepiemonte.it

20 settembre 2026 - L’Étape Mondovì: Monregalese e Alta Langa in un continuo sali e scendi da classica di fine stagione

Il percorso de L’Étape Mondovì attraverserà i tratti più iconici del Monregalese e dell’Alta Langa, tra salite panoramiche e continui sali e scendi immersi nella natura, perfetti per una gara di fine estate impegnativa ma spettacolare.

Due le novità: le salite dello Sbaranzo e degli Oberti, dove verrà assegnata la Maglia a Pois su un’ascesa di 1.800 metri con 160 metri di dislivello. Iconico anche il passaggio a Murazzano, sede del ristoro con i prodotti tipici delle Langhe.

L’Étape Mondovì – info percorso

GRANFONDO

Distanza: 110,5 km

Dislivello: 2.271 m

CICLOTURISTICA

Distanza: 60,3 km

Dislivello: 1,104 m

Sito web: www.letapemondovi.it