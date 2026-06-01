CICLISMO / Entracque si tinge di giallo: successo per la prima edizione de L’Étape Piemonte by Tour de France

Una giornata di grande ciclismo, passione e partecipazione ha accompagnato la prima edizione de L’Étape Piemonte by Tour de France sulle strade della provincia di Cuneo. Tra le spettacolari salite delle Alpi Marittime e gli straordinari paesaggi delle valli Gesso, Stura e Vermenagna, i partecipanti hanno vissuto un’autentica esperienza in stile Tour de France, affrontando un percorso impegnativo e ricco di fascino. Grande protagonista della giornata è stato il Colle delle Goderie, la salita inedita destinata fin da subito a entrare nell’immaginario degli appassionati per la sua durezza e per il contesto naturalistico unico in cui è inserita.

L’apertura ufficiale de L’Étape Piemonte by Tour de France 2026 si è svolta sabato 30 maggio alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del Vicepresidente del Coniglio Regionale del Piemonte Franco Graglia, delle autorità locali e dei Sindaci del territorio. Un momento istituzionale che ha sancito l’avvio della manifestazione e ribadito il forte legame tra l’evento, il territorio e le istituzioni, sottolineando il valore strategico della manifestazione come strumento di promozione sportiva, turistica e territoriale.

Ospiti di eccezione il granfondista Martino Carollo, medaglia di bronzo alle recenti Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’indimenticata Stefania Belmondo vincitrice di 10 medaglie sempre nello sci di fondo in 5 edizioni dei Giochi Olimpici negli anni 90 e la marciatrice Elisa Rigaudo medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Pechino del 2008.

Per tutto il fine settimana il borgo di Entracque si è trasformata in un autentico punto di riferimento per il ciclismo internazionale grazie al Villaggio de L’Étape, cuore pulsante della manifestazione che ha ospitato un ricco programma di attività, momenti di intrattenimento, spazi dedicati alle aziende partner, iniziative per il pubblico e un’ampia proposta enogastronomica capace di valorizzare le eccellenze del territorio. Grande partecipazione anche agli eventi collaterali organizzati dalla Pro Loco di Entracque ed operatori turistici locali, che hanno animato il paese con appuntamenti pensati per coinvolgere non solo i ciclisti ma anche accompagnatori, famiglie e bambini. Un’atmosfera di festa che ha trasformato L’Étape Piemonte in molto più di una competizione sportiva, offrendo un’esperienza completa di scoperta, convivialità e condivisione e contribuendo a valorizzare l’accoglienza e l’identità del territorio ai piedi delle Alpi Marittime.

Ma il successo dell’evento è stato anche quello di tutti i ciclisti che hanno scelto la provincia di Cuneo per vivere una giornata di sport, sfida personale e condivisione. Accanto alle prove agonistiche della granfondo e della mediofondo, grande partecipazione anche alla cicloturistica, che ha rappresentato un momento di sport accessibile per vivere l’esperienza de L’Étape Piemonte in chiave non competitiva, pedalando lungo un percorso immerso tra le montagne e i borghi delle valli cuneesi. Un’iniziativa che ha permesso a ciclisti di ogni livello di condividere lo spirito dell’evento, valorizzando allo stesso tempo il paesaggio, la cultura e l’accoglienza del territorio.

A conclusione della manifestazione si sono svolte le premiazioni ufficiali, alla presenza degli Assessori della Regione Piemonte Paolo Bongioanni e Marco Gallo, dell’Onorevole Monica Ciaburro, del Direttore di Visit Piemonte Silvio Carletto, del Consigliere della Provincia di Cuneo Rocco Pulitanò, del Sindaco di Entracque Gian Pietro Pepino, della Direttrice dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin e del Vice Presidente Mariano Occelli, del Presidente del Comitato Margreen Giuseppe Oliva, del Presidente dell’Unione Montana Alpi del Mare Guido Giordana e del Presidente delle Aree Protette Alpi Marittime Armando Erbì con la consegna delle prestigiose maglie ufficiali del Tour de France ai vincitori delle diverse classifiche.

Un momento particolarmente significativo e ricco di emozione che ha celebrato l’impegno, la passione e le prestazioni dei partecipanti, suggellando una giornata di grande sport, grazie anche alla presenza di Kevin Quiniou, responsabile de L’Étape Series by Tour de France in rappresentanza di ASO (Amaury Sport Organization). La consegna delle iconiche maglie gialla, verde, a pois e bianca ha riportato sul palco di Entracque tutto il fascino e la tradizione della Grande Boucle, offrendo ai protagonisti l’opportunità di vivere un’esperienza autenticamente ispirata al Tour de France.

La dimensione internazionale de L’Étape Piemonte by Tour de France è emersa con forza anche dai risultati sportivi con la vittoria nella granfondo dello statunitense Drake Deuel davanti all’italiano Fabio Lanzone e al russo Aidar Zakarin, confermando l’attrattività dell’evento ben oltre i confini nazionali. Anche la prova femminile ha visto una significativa presenza internazionale, con l’italiana Annalisa Prato vincitrice davanti a Iride Bertone e alla francese Celine Lepecheur. Internazionale anche la maglia verde uomini con il francese Nicolas Guezzenec. Un risultato che riflette perfettamente il carattere internazionale dell’evento e la sua capacità di richiamare in Piemonte atleti provenienti da tutto il mondo per vivere l’esperienza ufficiale del Tour de France.

EPT – Eventi Persone Territorio, società organizzatrice della manifestazione, nelle persone di Flavio Borgna, Paolo Bruno e Giovanni Monge Roffarello, desidera ringraziare la Regione Piemonte, Visit Piemonte, ATL del Cuneese, Margreen, tutti i Comuni attraversati dalla manifestazione, le forze dell’ordine, il personale sanitario, i volontari, le associazioni del territorio e tutti i partner che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento particolare va anche alle comunità locali che hanno accolto con entusiasmo il passaggio dei ciclisti, contribuendo a creare l’atmosfera unica che ha caratterizzato L’Étape Piemonte by Tour de France.

Con le immagini delle Alpi Marittime, delle strade gremite di appassionati e delle maglie gialle che hanno colorato Entracque, si chiude un’edizione memorabile de L’Étape Piemonte by Tour de France, appuntamento che continua a crescere e a portare nel cuore del Piemonte l’emozione della corsa più famosa del mondo.

Le classifiche ufficiali

GRANFONDO

Uomini

1. Drake Deuel (USA) – Indivuduale

2. Fabio Lanzone (ITA) – Team OM.CC

3. Aidar Zakarin (RUS) – Agios Mnason

Donne

1. Annalisa Prato (ITA) – Team OM.CC

2. Iride Bertone (ITA) – Roero Speed Bike

3. Celine Lepecheur (FRA) – Individuale

MEDIOFONDO

Uomini

1. Federico Borella (ITA) – Team OM.CC

2. Alberto Merli (ITA) – ASD Team Joule

3. Gabriele Novaira (ITA) – Team OM.CC

Donne

1. Anna Ceoloni (ITA) – Team OM.CC

2. Rebecca Zauli (ITA) – Roero Speed Bike

3. Simona Svaicari (ITA) – Team Garda Matergia

ASSEGNAZIONE MAGLIE DEL TOUR DE FRANCE

Uomini

Maglia Gialla Granfondo – primo classificato: Drake Deuel (USA) – Individuale

Maglia Gialla Mediofondo – primo classificato: Federico Borella (ITA) – Team OM.CC

Maglia a Pois – miglior scalatore: Drake Deuel (USA) – Individuale

Maglia Verde – miglior velocista: Nicolas Guezzenec (FRA) – Individuale

Maglia Bianca – miglior giovane: Andrea Tibald (ITA) – Team Marchisio Bici

Donne

Maglia Gialla Granfondo – prima classificata: Annalisa Prato (ITA) – Team OM.CC

Maglia Gialla Mediofondo – prima classificata: Anna Ceoloni (ITA) – Team OM.CC

Maglia a Pois – miglior scalatrice: Annalisa Prato (ITA) – Team OM.CC

Maglia Verde – miglior velocista: Annalisa Prato (ITA) – Team OM.CC

Maglia Bianca – miglior giovane: Iris Cavallera (ITA) – Individuale

Classifiche Complete - https://www.endu.net/it/events/etape-entracque/results

<figure class="image"> [Granfondo Uomini - Credit: L’Étape Italy by Tour de France]

<figure class="image"> </figure>[Granfondo Donne - Credit: L’Étape Italy by Tour de France]

<figure class="image"> </figure>[Mediofondo Uomini - Credit: L’Étape Italy by Tour de France]

<figure class="image"> </figure>[Mediofondo Donne - Credit: L’Étape Italy by Tour de France]