Prove d’esame on line per gli studenti dell’università telematica Pegaso

Il fermo di lezioni ed esami che il Governo ha disposto come misure di precauzione contro la diffusione dell’infezione da Coronavirus sta mettendo a dura prova il mondo della scuola e dell’università, costretto a riorganizzare le proprie attività tramite sistemi di didattica a distanza che molto spesso vedono i diversi docenti procedere in ordine sparso e in ragione di una padronanza dei mezzi di comunicazione a distanza disomogenee e non sempre allineate ai tempi o alle necessità dell’insegnamento.



Diverso il discorso per chi, tra le varie istituzioni universitarie italiane, deve il proprio successo alla propria natura di realtà "nativa digitale", che sin dai suoi esordi ha fatto della didattica a distanza una delle proprie ragioni di essere, con lezioni, dispense, video, materiali e documenti in ogni momento ai propri iscritti tramite una piattaforma on line organizzata e facilmente fruibile.



E’ il caso di Pegaso, università telematica che, coi suoi oltre oltre 80mila iscritti in tutta Italia, rappresenta il primo ateneo del Paese per numero di allievi.



In queste settimane di un fermo che ha interessato prima le regioni del Nord e poi l’intero paese, Pegaso si è organizzata non soltanto per continuare a supportare i propri allievi nella possibilità di seguire on line tutte le lezioni dei propri numerosissimi corsi di laurea e master, ma si è strutturata anche per garantire agli stessi allievi la possibilità di sostenere a distanza gli esami di fine corso, così da scongiurare il rischio di rallentamenti nelle carriere dei propri studenti.



"Il fermo degli esami in presenza riguarda ovviamente anche le centinaia di studenti che periodicamente approfittavano delle sessioni organizzate ad Alba e a Bra – spiegano i dottori Carmine e Vincenzo Maffettone, direttori delle due sedi cuneesi –. Per venire incontro alle loro esigenze l’università Pegaso si è però organizzata per garantire loro la possibilità di sostenere anche gli esami tramite la piattaforma a distanza dell’ateneo, ovviamente con una serie di accorgimenti necessari a garantire una corretta valutazione del livello di apprendimento raggiunto dallo studente".



Così, sulla piattaforma di Pegaso gli studenti hanno trovato in questi giorni gli avvisi relativi agli esami online e una breve guida alla prenotazione e allo svolgimento delle prove – per le quali sarà sufficiente attrezzarsi con un Pc, una connessione Internet e una webcam -, insieme a un video dimostrativo con la nuova modalità d'esame.



Da oggi, lunedì 9, a venerdì 13 si terranno gli appelli online degli esami Fit da 24 crediti e quelli degli esami relativi ai master che prevedono la sola prova finale (in forma scritta). Ogni studente potrà prenotarsi per la giornata che riterrà opportuna, avendo cura di effettuare la prenotazione entro la mezzanotte del giorno che precede l’appello scelto.



Tutti gli esami previsti dei corsi singoli e dei corsi di laurea in calendario dal 24 febbraio al 6 marzo, e sospesi per l’emergenza sanitaria, si terranno online nelle giornate del 12, 19 e 25 marzo.





L’UNIVERSO PEGASO E MERCATORUM

Ad oggi sono 13 i corsi di Laurea (quella magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, le "triennali" in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Ingegneria Civile, Scienze Turistiche, Economia Aziendale e Scienze Motorie, insieme alle "magistrali" biennali in Scienze Pedagogiche, Management dello Sport e della Attività Motorie, Scienze Economiche, Ingegneria della Sicurezza) che allievi da tutta Italia possono seguire quotidianamente tramite la piattaforma di e-learning di Pegaso, insieme a 131 master, 20 corsi di perfezionamento e a 59 di alta formazione.



A questi si aggiungono poi i corsi di Mercatorum, ateneo che offre dove corsi triennali in Gestione di Impresa, Ingegneria Gestionale, Ingegneria Informatica, Scienze del Turismo, Scienze e Tecniche Psicologiche e Scienze Giuridiche, oltre a quelli magistrali biennali in Management e Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.



Per informazioni è possibile consultare il sito www.unipegasobra.com o rivolgersi alla segreterie di via Principi di Piemonte a Bra (tel. 0172/414.862; mail infosedebra@unipegaso.it) o di piazza Michele Ferrero ad Alba (tel. 0173/209.209; infosedealba@unipegaso.it).