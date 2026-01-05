Un catalogo enorme in Lattebusche Shop

Attivo da una dozzina d’anni, Lattebusche Shop è il canale di vendita on line della Cooperativa lattiero-casearia bellunese, una delle più conosciute e attivo del nostro mercato.

Un progetto nato ben prima del periodo pandemico, con la volontà di portare la qualità dei prodotti delle Dolomiti Bellunesi direttamente nelle case dei consumatori.

Uno strumento moderno e complementare alla distribuzione tradizionale, pensato soprattutto per chi vive lontano o in zone dove i prodotti Lattebusche sono assenti o poco presenti ma desidera comunque scoprire e ritrovare i sapori autentici della tradizione veneta.

Basti pensare, tanto per fare un esempio, al formaggio Piave, una delle delizie del settore, che è prodotto soltanto da Lattebusche.

“Oggi spediamo in tutta Italia”, dice Matteo Bortoli, responsabile del marketing della Cooperativa, “tramite trasporto con cella frigorifera, garantendo una filiera del freddo costante. Nei mesi più freddi serviamo anche diversi Paesi dell’Ue.

Il catalogo è molto ampio fino alle eccellenze come Asiago Dop, Montasio Dop, Grana Padano Dop e Piave Dop oltre ai formaggi tipici del territorio bellunese.

Lattebusche Shop serve provati, azienda e il canale Horeca strutturato con un sistema informatico rapido e affidabile e una logistica efficiente nel tempo”.