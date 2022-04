Cuneo, il futuro del Santa Croce con il nuovo ospedale: “Non ci possiamo permettere un altro buco nero in città”

Si sono conclusi ufficialmente i lavori della terza ‘versione’ della commissione temporanea sulla sanità del Comune di Cuneo, chiamata – dopo la definizione della necessità di realizzare un nuovo ospedale unico e quella della sua ubicazione nell’area dell’attuale Carle – a sottolineare un’ideale indicazione di utilizzo della struttura del Santa Croce (una volta privata del suo ruolo come nosocomio).

Il documento presentato in consiglio da Luca Pellegrino era già stato esaminato nell’ultima riunione della commissione stessa. Dichiarata la richiesta che l’area rimanga a vocazione sanitaria: “Importante riuscire a far collidere in questo luogo, facilmente raggiungibile dai cittadini, tutti i servizi sanitari attualmente sparsi per la città – ha detto Pellegrino - . Non possiamo permetterci di abbandonare la struttura e creare un buco nero, come fatto con l’ex Policlinico e il palazzo Santa Croce”.

L’assemblea ha approvato il documento consuntivo dell’attività della commissione.

Ampio il dibattito tra consiglieri, che ha coinvolto Beppe Lauria, Luciana Toselli e Ugo Sturlese come voci contrarie al documento presentato. “La mia posizione la sapete: il consiglio ha approvato la scelta dell’ubicazione, nata al di fuori dell’amministrazione e in seno a un’associazione di tipo privatistico, con una consapevolezza su cui dubito fortemente? La vita di questa commissione è stata un obbrobrio politico e amministrativo, reiterato per tre volte” ha detto Lauria.

Toselli si è detta “fermamente preoccupata da un ordine del giorno che non si sofferma sul problema principale della sanità, anche evidenziato dal Covid, cioè l’importanza del territorio rispetto all’ospedale. Noi non abbiamo in bilancio un nuovo ospedale, è l’INAIL che ci ha pensato: perché non ci preoccupiamo del presente?”