Maltempo sulla Granda: vigili del fuoco impegnati in decine di interventi

Dall'intervento sul colle dell'Agnello, per soccorrere autombilisti e centauri bloccati sotto una fitta grandinata, che ha creato una vera e propria coltre di ghiaccio sulla strada, all'intervento sulla provinciale 7 a Verduno, dove la pioggia ha spalancato una voragine, i vigili del fuoco sono impegnati su decine di interventi in tutta la Granda.

Vengono segnalati alcuni incendi di contatori della luce in abitazione, probabilmente colpiti da un fulmine, allagamenti un po' ovunque. Cantine, autorimesse e scantinati e anche un sottopasso a Roccavione.

Interventi anche per alberi pericolanti, in particolare a Canale e Montà d'Alba.

Sempre sopra Pontechianale, zona colpita da una violenta grandinata, si sta intervenendo per soccorrere un malgaro e un veterinario, salito verso il colle dell'Agnello per valutare le condizioni di una vacca con una zampa rotta a seguito di una caduta. Sul posto erano già intervenuti i vigili del fuoco per recuperare l'animale. Sono tutti bloccati dal maltempo.