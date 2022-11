A Quarta Parete Luca Robaldo fa il punto sulle strade della provincia e sull'edilizia scolastica

Appuntamento questa sera 8 novembre alle 21 con una nuova puntata di QUARTA PARETE.

Ospite di Barbara Simonelli il neo presidente della Provincia Luca Robaldo, che farà il punto sulla situazione delle strade, dal punto di vista degli interventi di messa in sicurezza.

Ma anche sull'edilizia scolastica, con cinque nuovi istituti superiori finanziati con il PNRR e da realizzare entro il 2026. Da Cuneo a Bra, da Verzuolo a Mondovì. Non mancherà un passaggio sulla questione acqua, mai così urgente come in questo 2022, caratterizzato da una siccità da record.

Stasera alle 21 Luca Robaldo spiegherà cosa sta facendo l'ente di cui è presidente dallo scorso 26 giugno.

In regia Raffaele Massano.