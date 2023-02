Strumenti di sostenibilità aziendale: quanto sono importanti?

La sostenibilità è un tema che sta a cuore delle imprese e Confindustria Cuneo sostiene e promuove le iniziative in questo ambito attraverso il progetto dell’Ecosistema della Sostenibilità, avviato alla fine dello scorso anno.

In programma,incontri, convegni e attività per accompagnare le aziende nel cambiamento verso uno sviluppo sostenibile e fornire agli associati tutti gli strumenti digitali per monitorare lo stato di avanzamento verso gli obiettivi.

Tra i prossimi appuntamenti, vi è il focus dedicato a “Misurare la sostenibilità in azienda” che si terrà martedì 7 febbraio a partire dalle ore 15.00.

Saranno presentati in collaborazione con la start up ESGnext gli strumenti per la gestione dei dati ed il reporting di sostenibilità.

Ad aprire i lavori, sarà Elisabetta Nocera, referente progetto "Ecosistema della sostenibilità" , seguiranno gli interventi di Andrea De Giorgi - Presidente e AD del Gruppo RW e Serena Desandrè - Direzione ESGnext che presenteranno la piattaforma che consente di raccogliere,monitorare e condividere le informazioni relative alla sostenibilità espressa con gli indicatori ESG.

Mauro Danna, Direttore CSI S.r.l , introdurrà il progetto pilota per dare un supporto operativo alle aziende e spiegherà come accedere alla piattaforma Elyze.

Per seguire i lavori, occorre iscriversi sul sito: Confindustriacuneo.it/calendario.

Per informazioni sull’Ecosistema della Sostenibilità, sostenibilita@confindustriacuneo.it