Vicoforte piange Giuseppe Crosetti, "Pippo", storico presidente della Pro loco

Ore di lutto per la comunità vicese per la scomparsa di Giuseppe Crosetti , "Pippo".

Storico presidente della Pro loco Vicoforte, che negli ultimi anni aveva ricevuto la carica di presidente onorario, era stato consigliere comunale dal 1970 al 1980. Si è spento all'età di 88 anni.

"Pippo - lo ricorda il sindaco Gian Pietro Gasco - è stato una delle persone più vivaci ed attive della comunità vicese. È stato consigliere comunale per 10 anni, presidente della Pro Vicoforte, volontario della biblioteca comunale, autore di un libro di ricordi della storia popolare di Vicoforte, solo per citare alcuni dei suoi impegni pubblici. Negli ultimi anni si era ritirato, ma il ricordo del suo operato e della sua importante e propositiva presenza è stato e sarà sempre ben vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto."

In queste ore di dolore si stringono alla famiglia l'amministrazione e il personale comunale e il direttivo e i soci della Pro Vicoforte, nel ricordo di un uomo che ha saputo dare tanto alla comunità vicese.

"Ho dei bellissimi ricordi di Pippo, fin da bambino - spiega Giuseppe Badino, attuale presidente della Pro Vicoforte - "Un uomo vivace e sempre con la battuta pronta, nei tanti anni come Presidente della Pro Vicoforte ha dimostrato tutta la sua passione per la comunità vicese, cercando sempre di favorire il più possibile l'aggregazione sociale e i momenti di festa del paese. Quando c'è stato il 'cambio della guardia' nel direttivo ha sempre manifestato soddisfazione nel vedere le giovani leve del tempo portare avanti la sua amata Associazione e, finché ha potuto, ci ha sempre supportato con preziosi consigli e belle parole. Come Associazione gli dobbiamo davvero tanto e ci stringiamo alla famiglia Crosetti in questo momento doloroso".

Lascia la moglie Iucci Pagliani, la figlia Danila con il marito Corrado, il figlio Ivano e i nipoti Giosia e Gaele.

I funerali si svolgeranno giovedì 22 giugno alle 10.30 nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Fiamenga dove questa sera, mercoledì 21 giugno alle 19.45, sarà recitato il Santo Rosario.