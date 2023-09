A Cuneo il 55° Incontro Nazionale di Studi delle Acli

Si terrà a Cuneo, dal 21 settembre al 24 settembre 2023, il 55° Incontro nazionale di Studi delle Acli, quattro giorni di incontri e dibattiti per capire come adattarsi al mondo che cambia, mantenendo saldo il valore e la dignità della persona.

Il titolo, che sarà anche il filo conduttore dell’evento è “Nuove tecnologie e intelligenza artificiale.Esperienza del limite e desiderio di infinito”

Apertura dei lavori giovedì 21 settembre alle ore 14.30 presso il Teatro Toselli, sede principale degli incontri, con una prima relazione introduttiva e gli interventi di Erica Mastrociani, Simona Regina, Ugo Morelli, Andrea Bonarini.

Al termine il ricordo del compianto Beppe Andreis a cura di Lamberto Norcini Pala.

Venerdì 22 settembre sarà interamente dedicato a leggere e interpretare la complessità della vita ed i suoi cambiamenti al tempo dell’intelligenza artificiale. Spiritualità, etica, arte, lavoro, educazione, fragilità e salute, beni comuni ed esperienze del territorio saranno i temi presentati, affrontati e approfonditi anche in forma laboratoriale per una esperienza maggiormente partecipata.

Contributi di Don Luca Giorgio Peyron, Daniela Tafani, Rebecca Pedrazzi, Valentina Tibaldo, Alessio Rocchi, Marco Veglia e Marco Critelli.

La giornata si concluderà presso il Circolo Acli di Centallo con una cena riservata a tutti i partecipanti.

Sabato 23 settembre si parlerà di democrazia e lavoro, con contributi di Paolo Benanti, Giulio M. Salerno, Silvia Ciucciovino, Ivana Pais e la conclusione affidata al Presidente Nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia.

Nel pomeriggio alle ore 15, presso l’Istituto Storico della Resistenza della Provincia di Cuneo incontro sul tema 'Storia, Memoria e I.A' condotto da Gigi Garelli e in seguito visita guidata ai luoghi più significativi della Resistenza per unire storia e memoria tra ieri ed oggi.

Alle ore 18 Santa Messa in Cattedrale celebrata da Mons. Piero Delbosco vescovo della diocesi Cuneo-Fossano.

Tutte le giornate saranno accompagnate dalla preghiera continua nella parrocchia di Sant’Ambrogio.

L’Incontro nazionale di studi delle Acli terminerà domenica 24 settembre con la Carovana della Pace, una marcia per ricordare le vittime del primo eccidio nazista in Italia, avvenuto a Boves 80 anni fa, il 19 settembre 1943.

Nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 sarà possibile visitare presso le sale del Vescovado Nuovo (ex Seminario) a Fossano, la mostra “The Ai.D – Trasformare la paura in arte digitale”, realizzata dalle Acli di Roma, in collaborazione con il coordinamento nazionale dei Giovani delle Acli, in cui sono state raccolte oltre 300 storie vere di ragazzi e ragazze vittime di bullismo e cyberbullismo. Trenta di questi racconti sono stati inseriti, in forma anonima, in un software di intelligenza artificiale che li ha trasformati nelle opere che compongono la mostra. L’obiettivo è quello di mettere concretamente in scena gli effetti che questo tipo di violenza genera nelle vittime, rompendo il tabù del bullismo e trasformando la paura in arte digitale.

Per tutte le info consultare:

https://www.acli.it/incontro-nazionale-di-studi-2023/