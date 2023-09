Bra, per le comunali 2024 si profila un ritorno in campo di Camillo Scimone

Con ogni probabilità sarà Camillo Scimone, medico, direttore sanitario della clinica Città di Bra, il candidato sindaco del centrodestra chiamato a sfidare il sindaco uscente del Pd Gianni Fogliato, che si ricandida per un secondo mandato.

Vicino a Forza Italia, Scimone – già sindaco di Bra dal 2004 al 2009 – è l’uomo che viene indicato come lo sfidante con più chance per cercare di strappare Bra al centrosinistra.

In ballo restano ancora i nomi di Sergio Panero, che nel 2019 aveva affrontato la corsa in solitaria alla testa di un’omonima lista civica ottenendo un ragguardevole 17,2%, e Roberto Russo, dirigente provinciale e regionale di Fratelli d’Italia ed ex assessore provinciale.

Ma il primo – annunciando di voler convergere questa volta sul centrodestra pur sempre da posizione civica – risulta intenzionato a mettersi di lato, mentre il secondo spera in una candidatura alle regionali e quindi anch’egli, pur esercitando un ruolo di co-regista, si chiama fuori dalla competizione comunale.

Ecco perché entrambi – per diverse ragioni – sono disposti a cedergli il passo in nome dell’unità del centrodestra.

Nel 2019 i partiti del centrodestra, insieme ad alcune formazioni di estrazione civica, si erano affidati all’avvocata Annalisa Genta.

La partita si era conclusa al ballottaggio con la vittoria di Fogliato, che aveva ottenuto il 57,1% contro il 42,9% della sua avversaria.

Genta, a fine aprile 2023, si è dimessa dal Consiglio comunale ragion per cui non parteciperà più alla prossima tornata amministrativa municipale.

Interessante osservare come il candidato sindaco del centrodestra – sia ad Alba che a Bra – sarà espressione (o comunque di area) Forza Italia a conferma del forte peso politico del governatore del Piemonte, che – in questo modo – si blinda ulteriormente nel suo feudo elettorale.