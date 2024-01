Ascom Mondovì, Germone: "Stimolare la rigenerazione urbana tramite nuove forme di commercio"

"Abbiamo tanti progetti in cantiere". Così il presidente di Ascom Confcommercio Mondovì, Mattia Germone commenta l'inizio del nuovo anno, tracciando un bilancio dei primi mesi alla guida dell'associazione di categoria.

Il 2023 si è chiuso con la presentazione dell'iniziativa "Vetrine vive", promossa non solo per rivitalizzare il centro storico, ma anche per entrare in sinergia con il tessuto commerciale dei comuni limitrofi e contrastare il fenomeno dei locali sfitti.

"La proposta è stata molto apprezzata, non solo dai proprietari dei locali ma anche dalle varie amministrazioni aderenti. - spiega Germone - "L'idea era quella di valorizzare i locali per promuovere l'apertura di nuove attività e al contempo promuovere e far conoscere le bellezze e le attrazioni di tutto il territorio Monregalese grazie alle illustrazioni di Giovanni Gastaldi. Le vetrofanie sono state studiate appositamente per avere colori che si integrassero con il contesto circostante e che allo stesso tempo permettessero di poter vedere i locali".

Quali saranno le maggiori sfide da affrontare?

"Oggi, purtroppo, il mondo del commercio si trova ad affrontare una fase di difficoltà perché sono cambiate le abitudini dei consumatori - prosegue Germone - è innegabile che l'avvento di internet e dei grandi dell'e-commerce abbia influito e cambiato profondamente sia le richieste che il modo di acquistare. I negozi sono l'anima non solo dei centri storici, ma di qualsiasi città o paese, con la loro presenza garantiscono anche maggiore sicurezza e decoro urbano, ma rispetto al passato serve un cambio di mentalità: bisogna fare rete e cambiare il modo di promuovere e far conoscere le realtà esistenti, garantendo anche occasioni di formazione specifiche.

Tra gli obiettivi del nuovo anno, sicuramente abbiamo in programma riunioni e incontri con i commercianti di zona per individuare criticità e raccogliere suggerimenti; oltre a momenti di formazione, che possano integrarsi anche con l'offerta turistica, proprio per creare sinergia."

Ecco perché "Vetrine vive"...

“Stimolare la rigenerazione urbana tramite nuove forme di commercio e/o servizi all’interno dei centri storici e contrastare la desertificazione commerciale sensibilizzando i proprietari e le amministrazioni pubbliche diventa sempre più importante e necessario. - conclude Germone - "Noi come As.Com vorremmo metterci a servizio della comunità per arginare e invertire, per quanto possibile, questa allarmante tendenza. I nostri uffici sono pronti ad offrire tutta l’assistenza fiscale e di avviamento attività necessaria a chi volesse realizzare in uno o più di questi locali disponibili nei nostri centri storici un’idea innovativa, un’attività commerciale o di servizi che possano servire non solo a rianimare l’area interessata ma a soddisfare l’esigenza dei clienti, turisti e residenti”.