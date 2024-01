Violento scontro tra auto e furgone sulla Provinciale tra Cavour e Crocera di Barge

Sanitari del servizio di emergenza 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri sono intervenuti questa mattina per i soccorsi agli occupanti dei veicoli coinvolti in un grave incidente verificatosi alle porte di Cavour in direzione Crocera di Barge.

Qui, poco dopo le 8, all’incrocio con via Barrata, una Fiat Sedici è andata a scontrarsi violentemente con un furgone, il quale in seguito all’impatto si è ribaltato rovesciandosi a bordo strada.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Pinerolo e Cavour, insieme ai Vigili del Fuoco chiamati a liberare gli occupanti del furgone e a mettere in sicurezza i veicoli incidentati. Non si conoscono al momento numero e condizione dei feriti. Il sinistro ha causato disagi alla viabilità locale con lunghe code sulla Provinciale 589.