“Un sorriso per Giorgia”: biglietti esauriti per lo spettacolo a Mondovì. Posti disponibili a Cuneo

Ancora una volta “Un sorriso per Giorgia” dimostra di essere nel cuore della gente.

La manifestazione benefica in memoria della piccola Giorgia Cavarero continua con il suo successo: già sold out, infatti, la data del primo spettacolo, in programma il Mondovì 2 marzo prossimo (inizio ore 21) al rinnovato teatro “Baretti”.

Sono invece ancora disponibili alcuni posti per il “bis” che andrà in scena giovedì 7 marzo (alle ore 21) nell'altrettanto prestigiosa cornice del Teatro “Toselli” di Cuneo. Protagonisti sul palco, come ormai da tradizione, i Trelilu con il loro nuovo spettacolo ‘Mai a basta!’. Con loro ci saranno i cantanti del coro fossanese “Voci fuori dal coro” e la “Cricca delle drag”, Lucrezia Borkia e Crispy Mc Bacon (direttamente da Italia's got talent), per uno show a tutto tondo.

“Un sorriso per Giorgia” è giunto alla sua edizione numero 17, e da sempre ha un evidentissime ricadute sul territorio. In questa edizione 2024 l'obiettivo finale dell'evento è duplice: garantire un sostegno economico ai Licei di Mondovì a supporto dell’organizzazione di un coro inclusivo e di un corso di ceramica del Liceo Artistico; contribuire all’acquisto di una nuova automobile per la sezione di Cuneo della LILT, sodalizio con il quale si rinnova la collaborazione.

Per informazioni e prenotazioni 0174 552192 e 0171 697057.

Un ringraziamento alla Famija Monregaleisa 1949, ai comuni di Mondovì e Cuneo, enti patrocinanti e ai sostenitori dell’iniziativa: Banca Cambiano, Silva team, MLM, Ass. La Funicolare e Albertengo Panettoni.