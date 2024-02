Vuoi salvare fino a sette vite? Dichiarati donatore! Marco Borgogno ospite a Quarta Parete

Trapianti e donazione degli organi. Un tema spinoso ma importante, al quale è stata dedicata, ieri sera 27 febbraio, la puntata di Quarta Parete, il talk-show di Targatocn e LavocediAlba sull'attualità della provincia Granda.



“Dichiarati donatore” è il titolo della campagna mediatica per la promozione della donazione degli organi che vede Luciana Littizzetto come testimonial e che vedrete anche su Targatocn e LavocediAlba per nove settimane.

Barbara Simonelli ne ha parlato con Marco Borgogno, ex sindaco di Borgo San Dalmazzo e da oltre due decenni trapiantato di fegato. Borgogno è presidente nazionale di AIFT (Associazione nazionale trapiantati di fegato) ed è stato lui a volere la comica torinese come voce e volto di questa importante campagna. Nella puntata parliamo di un centro di eccellenza, quello delle Molinette, e di come una semplice dichiarazione possa salvare fino a sette vite.

