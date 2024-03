Niente conta, il Pd sceglie la candidata per la Regione: è Gianna Pentenero

Il partito ha chiesto un "passo di lato" ai due candidati in pectore, Chiara Gribaudo e Daniele Valle, optando per l'attuale assessora alla sicurezza della Città di Torino.

" Se il campo non si è ancora allargato non è per scelta nostra ": con queste parole, il segretario regionale del Partito Democratico Domenico Rossi ha aperto l'assemblea pungente Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Azione lanciando la sfida alle destre.

Rossi ha quindi sollecitato Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Azione stringendo i tempi sulle alleanze: " Abbiamo mantenuto - ha dichiarato nella relazione introduttiva - la promessa di essere tessitori e costruttori, lavorando per unire e includere chi si dichiara alternativo alle destre. Abbiamo scritto una carta dei valori e siamo in dirittura d'arrivo con il programma: i nodi con alcuni non si sono ancora sciolti, ma serve il principio di reciprocità. Volevamo definire il perimetro della coalizione prima, ma adesso dobbiamo andare avanti; in ogni caso, il cantiere è sempre aperto e inclusivo ".

Rossi ha poi indicato la strada per le imminenti elezioni: "Ovunque governa - ha aggiunto - la destra ha fatto danni, basti pensare all' inflazione che in questi mesi sta colpendo i piemontesi, il nostro compito è quello di costruire l'alternativa su temi in cui siamo sempre stati forti come la sanità pubblica".

"Grazie a Gribaudo e Valle"

Dopo un confronto interno al partito, i due candidati "ufficiali" Chiara Gribaudo e Daniele Valle hanno fatto un "passo di lato" e la quadra è stata trovata sull'attuale assessora alla sicurezza della Città di Torino: "Ringrazio Chiara e Daniele - ha dichiarato - perché si sono dimostrati politici maturi facendo un passo indietro per sbloccare l'impasse: sarà un lavoro duro, complesso e difficile, ma se siamo uniti con la consapevolezza di farcela nulla è impossibile. Adesso si apre una pagina nuova che voglio scrivere con tutti, riavvicinando alla politica chi non va a votare ma che si riconosce nei nostri valori".

Servizio, futuro e speranza

Idee chiare anche sui temi e sul modello di Piemonte da proporre: "Interpreterò il ruolo - ha aggiunto - come servizio alla comunità cercando di dare un futuro di speranza ai cittadini piemontesi. Abbiamo la possibilità di riprendere in mano il sistema regione, che deve essere nazionale sui livelli minimi rispettando ogni specificità, senza individualismo e con grandi risorse, impegnandoci per una sanità e una scuola per tutti".