La Pasquetta al Parco Fluviale di Cuneo: trekking e picnic a piedi nudi in arrivo

Per celebrare l’inizio della Primavera torna il tradizionale trekking di Pasquetta. Un appuntamento che il parco fluviale Gesso e Stura propone a grandi e piccini per passare il Lunedì dell’Angelo immersi nel verde e in buona compagnia.



Quest’anno il programma è ricco di sorprese e nuove collaborazioni. Il ritrovo è previsto alle 9.45 alla Casa del Fiume dove i partecipanti potranno conoscere gli operatori del Parco e dividersi in gruppi per seguire facilmente il percorso scoprendo tante particolarità nascoste dalla natura ad un passo dal centro cittadino. Si raggiungerà il Giardino Lipu di Viale Angeli, un vero scrigno di biodiversità pronto ad aprire i suoi cancelli per festeggiare l’arrivo della bella stagione osservando i meravigliosi uccelli che lo popolano. La Lipu e il Parco uniranno competenze e impegno per offrire un’esperienza indimenticabile e dimostrare quanto la collaborazione rappresenti un reciproco valore aggiunto.



Al termine della visita chi lo desidera potrà consumare il suo pranzo al sacco al Bosco di Camilla in attesa della lettura-spettacolo. Alle 14.30 infatti, l’attore e regista Pino Costalunga proporrà una performance divertente e ironica, ma capace di raccontare ai più giovani la figura della biologa Rachel Carson, riconosciuta come la madre dell’ambientalismo americano. Fu infatti la prima a prevedere, più di 60 anni fa, gli effetti negativi dell’antropizzazione sulla natura. L’evento vuole promuovere i valori della parità di genere e del rispetto per l’ambiente, ed è sostenuto dal progetto “Lungo le vie dell’ACQUA: Ambiente, Cultura, Qualità di Vita per Educare alla Cittadinanza Globale”, inserito nel programma 8 marzo tutto l’anno| VICEVERSA ed è gratuito e aperto a tutti, indipendentemente dalla partecipazione al trekking. In caso di pioggia lo spettacolo sarà allestito presso la Sala San Giovanni di via Roma 4, mentre il trekking sarà annullato.



Domenica 7 aprile riaprirà al pubblico il percorso multisensoriale f’Orma con un evento fuori dal comune: una festa a piedi nudi e a zero rifiuti per godere tutti i benefici del percorso multisensoriale, mangiare sull’erba e per i più piccoli conoscere Gorg, il gigante d’acqua che vive al Parco. A partire dalle ore 10 fino alle 16, f’Orma sarà aperto per accogliere tutti coloro che vogliono sperimentare un momento di libertà e benessere in connessione con la natura. Alle 10.30 e alle 14 sono previste due visite “giocate” per famiglie completamente gratuite e chi lo desidera potrà consumare il suo picnic all’interno dello spazio. L’evento è il primo di una serie di appuntamenti che si svolgeranno durante i prossimi mesi, sostenuti dal progetto “Sens’Action. Naturalmente, percorsi sensoriali e cooperazione”, realizzato con il contributo del FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – nell’ambito del programma Interreg ALCOTRA 2021-2027.



La prenotazione agli eventi è obbligatoria e può essere effettuata dalla home page del sito: www.parcofluvialegessostura.it.

Per ricevere informazioni, assistenza e per il noleggio delle biciclette è possibile rivolgersi all’ Infopoint del Parco telefonando al numero 0171.444501 o recandosi in Piazzale Walter Cavallera 13.