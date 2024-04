Le vostre Nozze da favola a Villa Belvedere: dove la storia incontra l'amore

Sulla collina di Saluzzo un gioiello nascosto attende di raccontare la vostra storia d'amore: Villa Belvedere, in via San Bernardino 17.

Questa sontuosa dimora, trasformata dal Marchese Ludovico II nel 1400 per andare a vivere con la sua giovane consorte Margherita di Foix, si presenta come il luogo perfetto per celebrare i matrimoni, unendo la modernità alla tradizione e all'eleganza di secoli passati.

Un viaggio incantevole che inizia con l’ingresso romantico e, allo stesso tempo trionfale della villa, che si si apre su un lungo e maestoso viale d'accesso, un percorso che si può fare in auto o in carrozza, regalando al vostro matrimonio un tocco di favola.





La terrazza con vista

Sulla terrazza della villa, che si affaccia sulla pianura saluzzese, si può godere di una vista mozzafiato. Questo scenario, perfetto per il vostro ricevimento o per la cerimonia all'aperto, catturerà l'essenza della vostra unione, creando ricordi indelebili che saranno incisi nella vostra memoria e in quella dei vostri ospiti.

Per vivere un pezzo di storia immersi nell'atmosfera ricca di storia, potrete esplorare e vivere il vostro matrimonio nei saloni interni con soffitti a cassettoni e affreschi risalenti alla fine del 1500 .

I locali, originariamente concepiti come palazzina di caccia, sono stati trasformati nel tempo in un’elegante villa rinascimentale, preservando il fascino dell'epoca.

Villa Belvedere Radicati è la cornice perfetta per festeggiare l'amore in un ambiente intriso di romanticismo, storia e nobiltà.

Matrimoni Civili

Villa Belvedere offre la possibilità di celebrare matrimoni civili nel parco stesso o in uno dei suoi saloni d'epoca. Scegliete l'atmosfera che meglio si adatta ai vostri desideri, creando un momento unico e personalizzato che sarà la quintessenza della vostra unione.

Ogni dettaglio, un capolavoro

Affidatevi al nostro team esperto per pianificare ogni dettaglio del vostro matrimonio. Dai saloni d'epoca alle aree all'aperto. Ogni spazio potrà essere allestito con cura e attenzione per rendere un giorno importante, indimenticabile.

Scegliere Villa Belvedere per il vostro matrimonio significa immergervi in un mondo di eleganza senza tempo, storia avvincente e romantico splendore.

Villa Belvedere: il palcoscenico perfetto per iniziare il vostro viaggio insieme, nella vita matrimoniale, proprio come fece il Marchese Ludovico II con la sua amata giovane sposa Margherita di Foix.

Scegliete Villa Belvedere Radicati per il vostro matrimonio e vivrete un'esperienza da sogno che rimarrà per sempre impressa nei vostri cuori.

Villa Belvedere è anche a disposizione per feste di compleanno, anniversari, feste di laurea, aziendali e ricorrenze varie.

Per informazioni

Associazione Arte, Terra e Cielo - Via San Bernardino n. 17 - Saluzzo (CN) - cell 351-5718472

associazione.arteterracielo@gmail.com

https://www.villabelvedereradicati.it/