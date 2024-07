Castiglione Tinella, grande partecipazione agli eventi estivi

A Castiglione Tinella con Il Virginia Day e l’ultimo concerto della rassegna Un Palco tra le Vigne, si sono chiusi gli appuntamenti estivi che hanno coinvolto tante persone, sia sul fronte organizzativo sia su quello della partecipazione di pubblico. Tra i diversi eventi del programma, molto significativi e anche emozionanti sono stati i momenti che hanno riguardato la consegna, da parte dell’Amministrazione comunale e della Associazione Pro Loco Contessa di Castiglione, del Premio Contessa di Castiglione 2024 al noto fotografo Guido Harari: l’ospite ha offerto ai presenti diverse immagini delle sue realizzazioni fotografiche, oltre a tanti aneddoti che ha svelato al pubblico attraverso l’intervista. Oltre al Premio, Harari ha ricevuto anche una tazza celebrativa che, come ormai da consuetudine, viene realizzata dal castiglionese Davide Vaccaneo.

Anche la presentazione del progetto del nuovo sentiero A spasso con la Contessa, ha rappresentato un momento importante per l’Amministrazione comunale, che ha mostrato al pubblico il risultato del lungo e complesso lavoro di sviluppo del nuovo percorso realizzato in frazione Balbi, che va incontro all’esigenza di avere strutture turistiche dedicate in particolare alle famiglie e ai bambini e che arricchisce l’offerta castiglionese in questo importante comparto. Sono stati Silvana Pellerino e Roberto Currado dello Studio Eco di Alba a relazionare attraverso le immagini le diverse parti del progetto, ispirato alla figura bambina della contessa Virginia e realizzato oltre che con il contributo finanziario del GAL Langhe Roero Leader, anche grazie alla collaborazione dei privati proprietari terrieri che ospitano il passaggio del percorso.

Sono state invece le Blue Dolls a chiudere la rassegna musicale Un Palco tra le Vigne, ospitata nello splendido contesto di Villa Fogliati: dopo il concerto che ha visto protagonista Virginia Di Marco, sul palco castiglionese sono passati gli Archimedi e infine questo frizzante trio femminile accompagnato dalla band Blue Dolls Boy: una serata di chiusura con un grande pubblico, e arricchita dalle degustazioni di vino Moscato d’Asti e di distillati.

Il grande lavoro dei ragazzi dell’Associazione Pro Loco Contessa di Castiglione guidata da Lucia Angelini, ha consentito lo svolgimento di tutte le attività; un impegno che è stato particolarmente evidente anche nell’allestimento del Banchetto in Contrada: l’incontro enogastronomico che ha registrato un grande successo di pubblico e che ha valorizzato le vie del centro storico del paese. Il successo di questa serie di eventi è il risultato della collaborazione e del sostegno di tanti attori tra cui l’Ufficio Turistico di Alessia Porani, il Circolo ACLI, Il Fauno, Il Bazar le cose belle, La Fioreria di Chiara e Marina, la Bottega del vino Moscato, il Consorzio di tutela dell’Asti e del Moscato d’Asti, l’Elettraservice di Roberto e Marcello Manzo, la Arione SpA, le aziende La Morandina, Saracco, Matteo Soria Winery, la distilleria Beccaris, la famiglia Fogliati, il Comune e l’importante contributo della Fondazione CRC.