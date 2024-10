Nasce "Bianco d'Alba": ora la Fiera ha il suo marchio olfattivo

Euthalia Fragrances, maison genovese che opera nel settore delle fragranze ambiente di nicchia, nel 2022 è stata creatrice anche dell'identità olfattiva del Duomo di Milano – un progetto a supporto dei restauri della Cattedrale, in collaborazione con Mediaset Brand Extension, per Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano 1387.

L’Ente Fiera di Alba, in collaborazione con Euthalia Fragrances e Round, è lieto di annunciare la creazione del primo marchio olfattivo dedicato alla manifestazione più prestigiosa dell’autunno italiano. La fragranza esclusiva è stata ideata per rappresentare non solo l’eleganza e la raffinatezza del Tartufo Bianco d'Alba, eccellenza mondiale e simbolo del territorio, ma anche i sentori delle Langhe, e dei suoi straordinari profumi del sottobosco che rendono unica questa terra.

La presidente dell’Ente Fiera di Alba, Liliana Allena, ha dichiarato: “Il Tuber magnatum Pico è certamente uno dei più preziosi prodotti che offre la terra e uno straordinario ingrediente per impreziosire le ricette della tradizione enogastronomica di queste colline. Ma è molto di più: il Tartufo Bianco d’Alba è un’icona, è poesia, è fascino e mistero. Sensazioni ed emozioni che vengono in prima battuta attivate a livello olfattivo, magistralmente riprodotte nella fragranza di Bianco d’Alba”.

Euthalia Fragrances, nota per la creazione di marchi olfattivi iconici per eventi di rilievo, ha lavorato con dedizione per tradurre l’aroma unico del Tartufo Bianco d’Alba in una fragranza ambiente esclusiva. Martino Gavazzi, CEO di Euthalia Fragrances, ha commentato: “Creare una fragranza per celebrare il Tartufo Bianco d’Alba, un gioiello naturale che tutto il mondo ci invidia, è stato un progetto entusiasmante e complesso. Abbiamo lavorato a lungo per creare una fragranza che non si limitasse a richiamare il profumo del tartufo, ma che potesse trasmettere l’anima delle Langhe: i profumi del sottobosco, la ricchezza olfattiva del territorio e il suo legame con la natura”.

Round, azienda innovativa che fonde arte, design e olfatto, ha fornito il proprio know-how per lo sviluppo e la distribuzione di questa fragranza che promette di diventare iconica. Grazie alla loro expertise, la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba offrirà ai visitatori un'esperienza multisensoriale unica, arricchita dal profumo inebriante che accompagna i percorsi espositivi.

La nuova fragranza sarà disponibile per tutti i visitatori della Fiera presso gli stand ufficiali all’interno del Cortile della Maddalena, dopo il weekend del 12 e 13 ottobre, anche il 7 e 8 dicembre e potrà essere acquistata anche esclusivamente nei due punti vendita di Round. Questo profumo, lontano dall'essere un semplice ricordo, rappresenta un’esperienza olfattiva immersiva, capace di riportare alla mente l'aroma raffinato e inconfondibile del Tartufo Bianco d'Alba, un simbolo di eccellenza e prestigio riconosciuto a livello internazionale.