Borgo San Dalmazzo, il montascale per disabili del cinema è fuori uso e deve rinunciare alla visione del film

Quando le barriere architettoniche e i malfunzionamenti dei presidi per le persone disabili diventano inaccessibili come l'inclusione.



Lo racconta un nostro lettore nella sua segnalazione alla nostra redazione, che pubblichiamo di seguito:



"Gentile direttore



Sono un disabile in carrozzina, da ormai molti anni.

Nonostante ciò, lavoro ed ho una vita molto attiva.

Fra le altre cose, mi piace andare al cinema.

Ieri, però, ho dovuto constatare, con mio grande dispiacere che, dopo aver acquistato il biglietto insieme a mia moglie, il montascale che conduce al secondo livello del multisala era rotto.

Come conseguenza, non abbiamo potuto vedere il film al quale desideravamo assistere da tempo e siamo dovuti scendere e farci rimborsare il biglietto.

Certo, l’alternativa era vedere un film in una delle sale che si trovano al primo livello, ma noi volevamo vedere QUEL film.

Mi risultano altre segnalazioni di questo disguido, in quanto da almeno un mese il montascale non funziona. I dipendenti erano molto dispiaciuti e si sono scusati, ma credo proprio che i proprietari del multisala non dovrebbero permettere che accadano queste cose.

Il disabile ha diritto come tutti gli altri di poter fruire del locale senza difficoltà. Aggiungo che l’ascensore per poter accedere al primo piano era davvero molto sporco. Non dico questo solo perché lo utilizza il disabile, ma anche per il fatto che vi si trasporta regolarmente il cibo ai piani superiori.

La ringrazio per l’attenzione, gentile direttore, e spero che questa mia segnalazione possa essere da volano per tutta la catena e che non si verifichino più problematiche di questo genere, ma che si corra subito ai ripari".