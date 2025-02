Bergesio (Lega): “Aggiornamento norme mercati di capitali per sostenere le imprese e tutelare maggiormente il risparmio”

“Testo frutto dell’impegno di Governo e Parlamento volto all’ammodernamento dell'ordinamento giuridico dei mercati di capitali con l’obiettivo di semplificare, sostenere le imprese più dinamiche e produrre innovazioni normative in materia di governo societario al fine di tutelare maggiormente il risparmio”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta il disegno di legge contenente “Disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n.21”, nel testo proposto dalla 6ª Commissione permanente Finanze e Tesoro del Senato approvato ieri, 11 febbraio, in Senato.

Il provvedimento contiene disposizioni di aggiornamento della delega di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21, in materia di capitali.

“La delega in materia di TUF costituisce un tassello essenziale della riforma dell'economia – dice ancora Bergesio -. Giunge a più di trent'anni dall'adozione del Testo unico che ormai mostra la necessità di riorganizzare l'intera materia, tenuto conto delle enormi trasformazioni dell'industria dagli anni ‘90 del secolo scorso ad oggi”.

La Commissione ha aggiunto tre articoli di grande interesse. “Il primo - spiega il parlamentare della Lega - riguarda l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti unionali in materia di bonifici istantanei. Sono state inoltre inserite norme tecniche per dettagliare le condizioni per richiedere la partecipazione a un sistema di pagamento designato da parte di istituti di pagamento e di moneta elettronica. Un ulteriore articolo introdotto dalla Commissione riguarda l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari, dando maggiore spessore normativo ad alcune attività ispettive per la ricerca di informazioni sugli iscritti utili al compimento delle attività di istituito”.

Il Senatore Bergesio conclude: “Infine, l'articolo 4 dà attuazione ad un principio che la Commissione intende preservare in ogni sede, anche europea, e cioè la necessaria tutela delle specificità del sistema bancario italiano, in cui le banche di territorio, banche di credito cooperativo o banche popolari, operano con logiche che privilegiano un investimento e non la singolarità economica finanziaria. Nel caso specifico, le tutele del risparmiatore per prestazioni di servizi e attività di investimento non trovano giustificazione nel caso di sottoscrizione di quote o acquisto di azioni per un valore non superiore a 2000 euro o 3000 euro in caso di BCC o banca Popolare”.