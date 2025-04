Confapi Cuneo celebra l’eccellenza italiana: cento aziende protagoniste di un evento speciale al castello di Guarene

Si terrà domani, mercoledì 16 aprile, nella splendida location del Castello di Guarene Relais e Chateaux, l’iniziativa voluta da Confapi Cuneo (Piccola e Media Impresa di Cuneo e Provincia) per festeggiare la Giornata Nazionale del Made in Italy, evento che ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle Imprese, della Camera di Commercio di Cuneo, il logo ufficiale dell’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, e l’inserimento nel calendario ufficiale della Giornata sul sito del ministero e sui canali social.

Saranno oltre 100 aziende partecipanti, rappresentative del mondo delle imprese della Granda, con un programma che prevede alle ore 18 un “Aperitivo B2B”, con degustazioni di prodotti di eccellenza dell’enogastronomia cuneese e la galleria di alcuni marchi che presentano la propria attività e unicità.

Inoltre, dopo gli interventi e i saluti dei rappresentanti di Confapi e delle numerose autorità presenti, verrà presentato il progetto di corso dedicato al Made in Italy cui sta lavorando l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Mario Delpozzo" di Cuneo.

L’ iniziativa è stata inserita nel calendario ufficiale del Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e a seguire, verrà realizzato un libro che raccoglierà alcune delle storie d’impresa Made in Cuneo.

Per Confapi saranno presenti, il presidente nazionale Cristian Camisa, il vicepresidente Corrado Alberto, il presidente nazionale di Confapi Salute Michele Colaci, il presidente di Confapi Varese e presidente di Fapi Marco Tenaglia, il presidente di Confapi Toscana Luigi Pino, il vicepresidente Confapi Varese e presidente dell’unione di categoria Unimatica Giorgio Binda e i vertici provinciali dell’associazione di categoria che assiste e supporta le piccole medie industrie cuneesi associate, dalle consulenze legali fiscali di contabilità a quelle per l’accompagnamento ai bandi e all’ottenimento delle certificazioni. Molto importante l’accompagnamento al percorso di certificazione e la partecipazione ai bandi di Unioncamere per i voucher di prima certificazione UNI PdR 125:2022 (Certificazione Parità di Genere).

Inoltre saranno presenti all’evento il presidente della Camera di Commercio di Cuneo Luca Crosetto, il dirigente scolastico Ivan Re dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “Mario Delpozzo”, il sindaco di Guarene e consigliere provinciale Simone Manzone, il capitano Giuseppe Santoro, comandante delle Compagnia Carabinieri di Alba, e l’assessore al commercio del Comune di Alba Roberto Cavallo, i rappresentanti di AI Industry Duilio Paolino e Alessandro De Florentis, e, per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Milena Orso Giacone e Fabrizio Massetti.

GLI INCONTRI DI MAGGIO

Le attività di Confapi Cuneo proseguiranno con altri due eventi programmati nel mese di maggio.

Giovedì 8 maggio ci sarà un incontro esclusivo e riservato agli imprenditori delle aziende associate presso la sala incontro della Fondazione CRC a Cuneo dal titolo “Problem solving e coaching strategico: a lezione dalla mental coach Roberta Milanese”. Un seminario rivolto a tutti coloro che desiderano migliorare i risultati che ottengono in una o più aree della loro esistenza, grazie alla conoscenza del funzionamento della mente e allo sviluppo di nuove abilità comportamentali. L’incontro è promosso dal gruppo imprenditoria femminile Confapi con la sua presidente, Isabella Bodino e dal gruppo giovani di Confapi con il presidente Davide Bima.

Martedì 20 maggio sarà la volta dell'intelligenza artificiale, con un convegno organizzato in collaborazione con Enia, l’Ente Nazionale per l’intelligenza artificiale, che si terrà presso la sala Varco di Cuneo. Sarà un incontro aperto a tutti, dalle piccole medie industrie, alle istituzioni scolastiche, alle prese con questo nuovo strumento e vogliono comprenderne meglio potenzialità e rischi. Una tecnologia con cui si sta iniziando a rapportarsi nella quotidianità, sulla scia dell’intelligenza artificiale generativa, che ha fatto il suo ingresso sulla scena con ChatGpt due anni e mezzo fa.

Primo appuntamento, in occasione della Giornata Nazionale del Made In Italy, domani, mercoledì 16 aprile, a Guarene, presso il castello, a partire dalle ore 18.