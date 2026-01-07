Ultimi giorni per la Giostra “Meraviglia dei Bimbi” a Saluzzo: divertimento assicurato fino all’11 gennaio 2026

Si avvia alla conclusione il Natale dei più piccoli in piazza Cavour

Si avvicina alla conclusione una delle attrazioni più amate delle festività natalizie saluzzesi. La giostra “Meraviglia dei Bimbi”, allestita in piazza Cavour, resterà attiva ancora per pochi giorni, fino all’11 gennaio 2026, offrendo a bambini e famiglie le ultime occasioni per vivere momenti di gioco e spensieratezza nel cuore della città.

Un appuntamento che, anche quest’anno, ha saputo richiamare numerosi visitatori grazie a un’offerta pensata su misura per i più piccoli.

Attrazioni interattive e spazio riscaldato: un’esperienza pensata per le famiglie

La giostra ha proposto per tutta la durata delle festività un’ampia scelta di attrazioni, tra cui il nuovissimo Hercules Escavatore, gioco interattivo unico nel suo genere, accanto a quad a doppio movimento, Jeep Big Foot Hot Wheels e ai classici cavalli a dondolo ispirati ai personaggi più amati dai bambini.

Il tutto all’interno di uno spazio riscaldato, che ha permesso alle famiglie di godere dell’esperienza anche nelle giornate più fredde, confermando l’attenzione all’accoglienza e al comfort.

Un bilancio positivo per un’iniziativa ormai tradizionale

L’edizione 2025–2026 della “Meraviglia dei Bimbi” conferma il successo di un format che unisce tradizione, sicurezza e innovazione, grazie anche alla professionalità della ditta Cristiani, da anni punto di riferimento nel settore delle attrazioni per l’infanzia.

Apprezzate anche le iniziative collaterali, come la Fidelity Card in collaborazione con Bollati Giochinfanzia, che ha permesso ai piccoli partecipanti di ricevere premi omaggio, e le giornate evento dedicate a truccabimbi e incontri con personaggi animati.

Orari e ultime opportunità

Chi non ha ancora visitato la giostra o desidera tornare per un’ultima corsa potrà farlo fino a sabato 11 gennaio 2026, negli orari dedicati alle famiglie:

Feriali: 10:30–12:30 | 15:00–20:00

10:30–12:30 | 15:00–20:00 Festivi: 10:30–13:00 | 14:30–20:30

Ultimo invito alle famiglie

Gli ultimi giorni rappresentano l’occasione ideale per salutare le festività natalizie con un momento di svago dedicato ai più piccoli.

La giostra “Meraviglia dei Bimbi” chiude la stagione confermandosi come uno degli appuntamenti più apprezzati del Natale a Saluzzo, capace di regalare sorrisi, gioco e ricordi da condividere in famiglia.