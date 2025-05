Le nuove nomine di sacerdoti e diaconi nella Diocesi di Saluzzo

“La vita delle nostre Fraternità Pastorali necessita che si rinnovino gli sforzi perché sul nostro territorio giunga sempre attuale l’annuncio del Vangelo; la Liturgia possa essere celebrata in maniera curata e sobria come luogo di esperienza e di incontro con il Risorto e la Sua Salvezza; si manifesti la cura amorevole del Pastore Buono, il quale conosce, ama e guida il Suo gregge - afferma il vescovo Cristiano Bodo.

Auspicando un generoso coinvolgimento nella pastorale di laici, motivati e preparati, con lo sguardo rivolto al bene dell’intera comunità diocesana e con sincera volontà di venire incontro al bene di ogni Parrocchia e di ogni singolo Sacerdote, di seguito, propongo l’elenco delle nostre Vicarie con i relativi Sacerdoti e diaconi ivi destinati anche alla luce di alcuni cambiamenti che si sono resi necessari, strutturando le quattro Vicarie in Fraternità Pastorali.

Sono certo che ognuno comprenderà, nella fede, l’importanza di accogliere i cambiamenti delle destinazioni per alcuni dei nostri Sacerdoti, affinché, nonostante la preoccupante diminuzione del numero dei Sacerdoti, possa continuare la cura pastorale delle varie comunità parrocchiali chiamate a vivere in fraternità. Contemporaneamente, invito tutti a pregare con fervore per il dono di Vocazioni al servizio della Chiesa”.

Ecco le nomine

Vicaria di Saluzzo e Pianura

In cattedrale Cattedrale a Saluzzo: ● don Roberto Salomone, parroco ● don Dario Ruà, vicario parrocchiale e direttore ODB ● don Tommaso Pautasso, collaboratore ● don Domenico Ardusso, collaboratore

Nella chiesa di Sant’ Agostino e Val Bronda ● Mons. Giuseppe Dalmasso, parroco ● don Enrico Brinatti, collaboratore ● padre Andrea Nico Grossi, ofm, collaboratore

Nella Chiesa di Maria Ausiliatrice, Cervignasco e via dei Romani: ● don Silvio Eandi, parroco ● Suore Figlie di Maria Ausiliatrice, presenti in ODB.

Nella chiesa di San Bernardino: ● padre Giuliano Antonio Selti, ofm, parroco

In pianura (Scarnafigi, Ruffia, Torre San Giorgio e Villanova Solaro ● don Marco Bruno, parroco ● padre Sergio Spiga, ofm, collaboratore

A Lagnasco: ● don Ettore Signorile, parroco

Nella Vicaria di Busca, Dronero e Val Maira

Fraternità Pastorale di Busca - Tarantasca: ● don Roberto Bruna, parroco moderatore ● don Mauro Aimar, collaboratore ● don Ezio Giovanni Marsengo, co – parroco a Tarantasca e S. Cristina

● don Pietro Salomone, parroco Bosco di Busca ● don Biagio Chiapello, collaboratore ● don Pier Mario Brignone, collaboratore.

Fraternità Pastorale di Dronero (Tetti/Pratavecchia e Monastero/Cartignano/Roccabruna/Villar San Costanzo e Morra): ● don Giovanni Banchio, parroco moderatore ● don Michelangelo Priotto, co – parroco ● don Enzo Conte, parroco di Pratavecchia, co –parroco di Monastero ● don Andrea Borello, collaboratore ● don Pier Mario Brignone, collaboratore ● diacono Giuseppe Mauro, collaboratore.

Fraternità Pastorale Val Maira ● don Graziano Einaudi, parroco ● diacono Giuseppe Mauro, collaboratore ● Suore di San Giuseppe di Cuneo (Giuseppine), incaricate della liturgia della Parola

Vicaria di Verzuolo e Valle Varaita

Fraternità Pastorale Verzuolo, Costigliole S.zzo e Manta ● don Carlo Cravero, parroco moderatore Verzuolo ● don Luca Margaria, collaboratore di Verzuolo e di Costigliole ● don Cornelio Barra, collaboratore Verzuolo ● don Mario Peirano, collaboratore Verzuolo ● don Claudio Margaria, parroco di Costigliole ● don Silvio Peirano, parroco di Manta ● diacono Adriano Anghilante, collaboratore.

Sampeyre e Alta Valle ● don Silvio Sartore, parroco ● don Giuseppe Arnaudo, collaboratore ● diacono Adriano Anghilante, collaboratore

Venasca – Brossasco ● don Federico Riba, parroco ● don Giuseppe Arnaudo, collaboratore

Piasco e Rossana ● don Paolo Gerardi, parroco moderatore ● don Marco Casalis, co – parroco ● don Carlo Vagge, collaboratore ● diacono Michelangelo Dellorto collaboratore.

Santuario di Valmala ● don Federico Riba, Rettore Santuario di Valmala

Vicaria Barge, Bagnolo P.te e Valle Po

Barge ● don Marco Testa, parroco ● don Giuseppe Bertinetto, collaboratore ● diacono Marco Tesio, collaboratore ● suor Claudia, S.S.G.C. (Suore del Cottolengo)

Bagnolo Piemonte ● don Osvaldo Malerba, parroco ● don Giovanni Gullino, collaboratore ● diacono Daniele Bertone, collaboratore ● diacono Silvano Ribotta, collaboratore

Fraternità Pastorale di Paesana ● don Celestino Ribero, parroco moderatore ● don Remigio Luciano, collaboratore e parroco di Oncino e di Martiniana Po ● diacono Pierino Vachetta, collaboratore.

Fraternità Pastorale di Sanfront ● don Marco Tallone parroco e incaricato per i giovani della Vicaria ● don Chiaffredo Domenico Ardusso, collaboratore

Fraternità Pastorale Revello – Envie – Occa ● don Mariano Tallone, parroco di Revello e Envie ● don Angelo Vincenti, parroco di Rifreddo e Occa ● don Tonino Arnaudo, collaboratore.

Santuario di San Chiaffredo – Crissolo ● Mons. Oreste Franco, Rettore.