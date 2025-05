Temporali e allerta gialla: previste grandinate nella fascia tra Saluzzese e Cuneese

Il provider Datameteo di Busca conferma il rischio grandine per il pomeriggio odierno in provincia di Cuneo. In particolare, le aree più colpite saranno quelle di pianura, dal Saluzzese fino a Cuneo e cintura.

Un assaggio di quanto potrebbe accadere si è vissuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando un temporale, inizialmente non previsto, ha colpito la stessa area che dovrebbe venire coinvolta oggi, senza però raggiungere il capoluogo.

"Ieri era bassa la probabilità che si verificasse un temporale. Ma - spiegano da Datameteo - in caso di temporale, sarebbe stata alta la probabilità di una grandinata, come effettivamente avvenuto. Per fortuna non è stata di grandi dimensioni, così come non dovrebbe esserlo oggi. I danni più importanti potrebbero verificarsi nel settore agricolo".

Datameteo fornisce il servizio di alert per la grandine tramite il sito https://grandine.datameteo.com/, utilissimo in ambito agricolo e assicurativo.