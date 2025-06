A Morozzo la Festa di Inizio Estate del progetto "Anziani.com"

Risate, musica e tanta allegria hanno animato l’ACLI di Morozzo sabato 14 Giugno, in occasione della Festa di Inizio Estate organizzata dal progetto “Anziani.com”. L’evento ha riunito un folto gruppo di partecipanti, consolidando ancora una volta lo spirito di comunità e l’entusiasmo che caratterizza questa iniziativa.

Il Progetto “Anziani.com: la Comunità che fa per Noi”, progetto che racchiude cinque comuni del cuneese (Margarita, Montanera, Beinette, Morozzo e Castelletto Stura), è ormai un punto di riferimento per molte persone della zona e si propone di contrastare l’isolamento sociale e promuovere un invecchiamento attivo attraverso una serie di attività e incontri.

La festa a Morozzo è stata un’occasione perfetta per celebrare i successi raggiunti fino a questo momento e per dare il benvenuto alla stagione calda in compagnia, in un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Non è ovviamente mancato l’intrattenimento, con il bravissimo gruppo musicale “Ciurma” e la sua musica spumeggiante da revival italiano anni ‘60-’90, che hanno coinvolto tutti in un clima di spensieratezza e allegria.

Dopo la presentazione iniziale da parte degli organizzatori, vi è stato il saluto del Sindaco di Morozzo, che anche a nome dei Sindaci degli altri comuni ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento, sostenendo che questi momenti sono fondamentali per il benessere dei nostri partecipanti e per rafforzare il senso di appartenenza.

La festa è stata un successo e dà la carica a tutti noi per poter andare avanti a organizzare le prossime iniziative. Questa non è stata solo un’occasione per divertirsi, ballare e cantare, ma anche un promemoria dell’importanza di iniziative che valorizzano la terza età, offrendo un’opportunità di socializzazione e di crescita personale. Più di un semplice evento, tra le note allegre della musica, il profumo e il calore di ogni sorriso condiviso, si è creata una vera e propria sinfonia di gioia e amicizia.

Una dimostrazione tangibile di come la compagnia, buon cibo e musica possono tessere legami preziosi, ricordandoci l’importanza di celebrare la vita insieme, in ogni sua fase.