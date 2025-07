Perché non un ticket d’ingresso sulla Gardetta invece della chiusura totale?

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio direttore,

scrivo questa mail per esprimere il mio disappunto sulla chiusura totale ai mezzi motorizzati sulla strada della Gardetta, sia salendo da Demonte che salendo dal Preit.

Premetto che conosco bene i posti in questione, e sono d'accordo che negli ultimi anni si sia regolamentato il traffico sulla suddetta ex strada militare dato l'abbondante affluenza di fuoristrada e moto , io sono sia motociclista che ciclista.

Chiudere totalmente la strada al traffico motorizzato è stato, a mio avviso, un ulteriore colpo al turismo delle due vallate in questione, Stura, Maira, e se vogliamo anche Grana.

Durante il periodo estivo, infatti, tanti stranieri prenotavano nelle nostre strutture ricettive proprio per poter percorrere quelle strade in moto, esattamente come viene percorsa la via del Sale.

Allora la domanda sorge spontanea : perché, piuttosto che chiudere totalmente al traffico motorizzato, non si è pensato di far pagare un biglietto d'ingresso nei giorni feriali e dunque regolamentare il traffico, piuttosto che chiudere e basta?

Qui in provincia di Cuneo abbiamo delle vallate bellissime, ancora poco conosciute rispetto alle più blasonate valli del Trentino, ma questa non mi sembra la strada giusta per pubblicizzare e promuovere il nostro territorio.

Lettera firmata