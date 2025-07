In un cellulare i segreti dell'azienda concorrente di Villanova Mondovì: due fratelli accusati di rivelazione

È un caso di 'spionaggio industriale' quello approdato sui banchi del tribunale di Cuneo e che vede imputati due fratelli, M.F. e S.F., titolari di un'azienda a Mondovì. Quella presumibilmente 'spiata' e vittima della presunta rivelazione di segreto, sarebbe la concorrente villanovese Flextech, anch’essa attiva nella produzione di materie plastiche.

Tutto sarebbe iniziato con il ritrovamento nel deposito per i corrieri della ditta da parte del titolare dell’azienda di Villanova Mondovì: in quel pacco c’era un telefonino senza protezione pin. “Ho scoperto - ha spiegato in aula il Ceo di Flextech- che su WhatsApp c’erano comunicazioni di un mio dipendente con i due fratelli, che lo invogliavano a reperire informazioni su clienti e prezzi di vendita, schermate dei processi di produzione”.

Quel dipendente, che ha patteggiato una condanna penale, era D.A., entrato anni prima come semplice operaio e poi aveva ricevuto una promozione diventando responsabile della programmazione e produzione nell’azienda villanovese che, come la monregalese, la quale abbraccia però il settore agricolo, è specializzata nella produzione di film rivolti alle pale eoliche agli yacht fino all’automotive.

“I titolari di Mondovì - ha continuato l’amministratore - sono i figli del fondatore della Ipm, dove ho lavorato per quasi vent’anni”. Dunque, fra le parti, oltre ad esserci rapporti commerciali, ci sarebbe anche una conoscenza perdurante nel tempo.

All’epoca dei fatti, era il novembre 2020, la Flextech era in trattativa con un gruppo israeliano, dal quale oggi è controllata, per avviare un procedimento di fusione. Anche l'azienda di M.F. e S.F., come emerso, avrebbe avuto un negoziato simile che, però, stando a quanto spiegato dal titolare villanovese, non sarebbe andato a buon fine dopo la scoperta di questi fatti. “Non c’è stato un rifiuto dell’offerta da parte dei fratelli F.?” ha domandato la difesa degli imputati. “No, - ha riposto il testimone - non si è nemmeno arrivati a una proposta economica”.

Nel cellulare, oltre alle chat, c’erano molte informazioni sensibili e “nomi di nostri clienti, ricette relative ai prodotti forniti, solleciti di richiesta sulle persone a cui rivolgersi in Flextech per finalizzare la vendita, foto e screenshot delle macchine, richieste di approfondire la natura dei film e come fossero stati sviluppati”.

E, come scoperto in seguito, la sim del cellulare sarebbe stata riconducibile agli imputati: “Uno degli utenti delle chat era denominato 'mio' - ha proseguito - ed era l’utenza aziendale Flextech del responsabile produzione. È rimasto mio dipendente ancora nel 2021 per alcuni mesi, poi è stato allontanato: gli era stato vietato l’accesso ai dati aziendali”. Su di lui, come aggiunto dal Ceo, c’era qualche sospetto: “Il comportamento nella sua mansione era dubbio, aveva iniziato a essere sfuggente già da alcuni mesi”.

Sarebbe stato questo, infatti, il motivo per cui i titolari di Flextech avevano affidato ad un un perito informatico l’incarico di valutare “possibili attività di data exfiltration” dai dispositivi dell’ex dipendente. Questo succedeva nove giorni prima del ritrovamento: una circostanza, secondo la difesa dei fratelli F., che non sarebbe casuale.

La prossima udienza, ad ottobre.