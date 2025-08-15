Ad Acceglio si sono svolte le Miniaccegliadi: giochi, sorrisi e tradizione per i bambini dell’Alta Val Maira

Alla vigilia di Ferragosto, il piccolo centro dell’Alta Val Maira ha ritrovato una delle sue tradizioni più amate: le Miniaccegliadi, manifestazione che negli anni ha visto crescere generazioni di bambini e famiglie di turisti. L’edizione di quest’anno, organizzata dalla Mamo Educational Foundation con il supporto del Comune e della Pro loco, ha riportato nel cuore di Acceglio il clima di festa e condivisione che da sempre accompagna l’evento.

La premiazione, svoltasi ieri mattina alla presenza di autorità, turisti e residenti, ha incoronato i piccoli protagonisti che nei giorni scorsi si sono cimentati in sfide fantasiose: dalla corsa con il cucchiaio al lancio del peso, dai calci di rigore ai 100 metri. Ad annunciare l’evento, i cinque cerchi olimpici e un grande braciere accesi sulla maestosa roccia che accoglie chi arriva in paese.

Le Miniaccegliadi hanno concluso l’Estate ragazzi I Gigants da Nosto Tero, che per due mesi ha animato i Comuni dell’Alta valle. L’apertura è stata affidata a una sfilata per le vie del paese con la fiamma olimpica, la presentazione della mascotte e il giuramento degli atleti in erba. Un gruppo di volontari, tra residenti e turisti, ha contribuito all’organizzazione, trasformando l’iniziativa in un momento di incontro per tutta la valle.

Il programma delle prossime settimane prosegue all’insegna della cultura e della musica. Sabato 16 agosto, alle 21, all’area Midia, concerto della Psa, gruppo fossanese che ripropone brani degli anni ’60 e ’70. Per alcuni componenti sarà una vera rimpatriata: negli anni ’70 erano habitué della casa alpina dell’Azione cattolica fossanese di Acceglio, legati da una lunga amicizia con Piero Zagnoni, fondatore insieme alla moglie Oriana della Mamo Educational Foundation in memoria del figlio Massimiliano.

Intanto, nella suggestiva cornice della Confraternita di Chiappera, è visitabile fino al 10 settembre la terza tappa della mostra fotografica di Bruno Rosano sull’Alta Val Maira, organizzata dalla Fondazione. Un viaggio per immagini che restituisce la bellezza e l’anima della valle, aperto dal giovedì alla domenica (giovedì e venerdì 15-19, sabato e domenica 11-17.30). Info e prenotazioni: 376.2183156 – info@mamoeducationalfoundation.org.