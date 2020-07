Trinità, coltivava marijuana in una "serra indoor": 45enne arrestato dalla Polizia

L'intervento effettuato a Trinità lo scorso martedì (21 luglio) ha visto al centro la perquisizione di una casa isolata e il sequestro di 14 piante di cannabis alte poco meno di due metri e un etto di sostanza pronta per lo spaccio a M.R. , lavoratore edile italiano incensurato classe 1975. Nell'abitazione dell'uomo è stata rinvenuta una vera e propria serra indoor: dalle piante avrebbe ricavato diversi altri etti di sostanza stupefacente che - secondo alcuni clienti sentiti dalla Mobile, e che hanno confermato di aver comprato sostanza dall'uomo - avrebbe poi venduto a circa 10 euro al grammo.

L'intervento di Revello, invece, ha preso le mosse da una segnalazione anonima sull'app della Polizia "YouPol" - nata in tempi recenti per permettere la denuncia di reati come il bullismo e, appunto, lo spaccio e poi estesa nel periodo di lockdown anche alla violenza domestica - , e ha portato denuncia a piede libero di un giovane italiano classe 1991 che sul balcone esterno della propria abitazione aveva 12 piante di cannabis.