Incidente sulla Cuneo-Mondovì: scontro tra un pullman e un furgone

Soccorsi in atto nel tratto della strada provinciale 564 compreso tra l’abitato di Pianfei e la frazione monregalese di Pogliola, teatro di un incidente che nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 dicembre, ha coinvolto un pullman e un furgone.

Da accertare cause e dinamica dello scontro, che secondo le prime informazioni raccolte dal nostro giornale non avrebbe comunque provocato feriti in serie condizioni.

Sul posto stanno operando un équipe di sanitari del servizio di emergenza regionale di Azienda Zero e una squadra dei vigili del fuoco di Mondovì, chiamati alla messa in sicurezza del tratto stradale e dei veicoli coinvolti.