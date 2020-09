E' "Crescendo" la nuova proposta del cinema Iris di Dronero

Continuano le proiezioni al Cinema Iris di Dronero, che questo fine settimana propone “Crescendo” di Dror Zahavi.

Eduard Sporck, direttore d'orchestra di importanza mondiale riceve ed accetta la proposta di costituire un'orchestra formata da giovani musicisti israeliani e palestinesi con l'obiettivo di realizzare un concerto. L'impresa, già difficile sulla carta, si dimostra ancor più complessa nella realtà perché il confronto è da subito molto duro. In particolare i due più talentuosi musicisti, la palestinese Layla e l'israeliano Ron non si risparmiano attacchi. Sporck decide di trasferire tutto l'ensemble in Alto Adige, un luogo che ha segnato la sua vicenda personale, e lì tentare di proseguire le prove.

Il film ha vinto il Premio Onorario Cinema per la Pace 2020.





GIORNI ED ORARI DELLA PROIEZIONE:

Venerdì 18 Settembre ore 21.00

Sabato 19 Settembre ore 21.00

Domenica 20 Settembre ore 21.00







Ingresso 6€ intero 5€ ridotto (under 12 e over 65)