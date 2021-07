Eutanasia legale, conclusa la prima raccolta firme a Fossano

Si è conclusa la prima mattinata di raccolta firme per il referendum per l'eutanasia legale a Fossano. Il banchetto, posto sotto i portici di via Roma, ha registrato ben 95 adesioni in due ore. Tra i firmatari anche il Sindaco Dario Tallone, come autenticatore il Consigliere Comunale Enzo Brizio.



Si ritengono più che soddisfatti gli attivisti Alexandra Casu e Filippo Blengino e danno appuntamento a mattina, in Viale Alpi, sempre a Fossano, dalle ore 9 alle ore 12, in compagnia dell'autenticatrice, la Consigliera Comunale, Rosita Serra.