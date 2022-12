Ecco cosa rende Polygon, Polkadot e Dogeliens Token fantastici investimenti crittografici nel mercato orso in corso

Nonostante tutta la negatività e le critiche che lo circondano, una cosa dei mercati ribassisti di cui non si parla abbastanza è l'opportunità che offre per la generazione di reddito. Durante i mercati ribassisti, i prezzi delle criptovalute hanno toccato i minimi storici, rendendo più facile e più tascabile l'acquisto di queste criptovalute in blocco. Il processo di acquisto di criptovalute altamente promettenti in blocco e che consente loro di investire per un lungo periodo è noto come investimento in criptovaluta a lungo termine. Fortunatamente, questa è una strategia testata e affidabile all'interno del settore delle criptovalute nota per produrre enormi rendimenti nei mercati ribassisti.

Man mano che la situazione peggiora nel settore delle criptovalute, sta diventando sempre più ovvio che gli investimenti in criptovaluta a lungo termine potrebbero essere un'ancora di salvezza per gli investitori in difficoltà. È risaputo che il successo degli investimenti in criptovaluta a lungo termine dipende dalla criptovaluta, quindi questo pezzo suggerisce tre che potrebbero produrre enormi rendimenti a lungo termine. Ecco tutto quello che c'è da sapere su Polygon (MATIC), Polkadot (DOT) e Dogeliens Token (DOGET).

Polygon (MATIC) La piattaforma ben strutturata

La prima piattaforma organizzata e user-friendly per la creazione di infrastrutture e il ridimensionamento di Ethereum (ETH) si chiama Polygon (MATIC) nel settore delle criptovalute. È essenzialmente un framework adattabile che consente agli sviluppatori di creare qualsiasi tipo di infrastruttura di cui hanno bisogno, comprese catene stand-alone, catene di rollup ottimistiche, catene di rollup ZK e altri tipi di applicazioni. Polygon (MATIC) trasforma efficacemente la piattaforma di smart contract dominante al mondo, Ethereum (ETH), in un sistema multi-chain a tutti gli effetti simile ad altri nel settore, Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM) e Avalanche (AVAX).

La sua criptovaluta nativa, MATIC, facilita innumerevoli operazioni all'interno del suo ecosistema, come la governance della rete, l'interazione dell'utente, lo staking per i premi e le commissioni di pagamento. MATIC è quotata su diverse piattaforme crittografiche del settore, come Binance.

Polkadot (DOT) La blockchain open source

Con la velocità e le prestazioni per rivaleggiare con Ethereum (ETH), la piattaforma di smart contract leader nel mondo, Polkadot (DOT) è una tecnologia open source basata su blockchain multi-catena all'interno della criptovaluta. "Ethereum Killers" è un termine comune per queste piattaforme. Una rete di reti blockchain specializzate può essere collegata e protetta utilizzando Polkadot (DOT), che consente anche di trasmettere qualsiasi tipo di dati o asset, non solo token attraverso tali reti. È tra i pochi sistemi di guadagno di blocchi in grado di affrontare il problema dell'interoperabilità nel settore Bitcoin.

La sua criptovaluta nativa, DOT, è parte integrante del suo ecosistema ed è responsabile di fornire utilità e facilitare diverse operazioni crittografiche, come la governance della rete, le commissioni di pagamento e l'interazione dell'utente. DOT è elencato su diverse piattaforme crittografiche all'interno del settore.

Dogeliens Token (DOGET) Il prossimo meme

Il token Dogeliens (DOGET) è una valuta meme imminente che sta attirando molto interesse nel settore delle criptovalute per diversi motivi. Gli analisti crittografici hanno suggerito che il token è molto promettente e possiede un enorme potenziale di crescita, rendendolo ideale per tutti i tipi di operazioni crittografiche nel clima attuale, in particolare gli investimenti in criptovaluta a lungo termine. Attualmente nella seconda fase della sua prevendita, il Dogeliens Token (DOGET) è una criptovaluta molto interessante che potrebbe produrre enormi rendimenti a lungo termine.

Dogeliens Token (DOGET) possiede diverse caratteristiche interessanti, come una massiccia offerta, una roadmap entusiasmante e vari casi d'uso che potrebbero vederlo diventare una risorsa preziosa nel clima attuale.

