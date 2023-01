Ieri si è riunito il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia Cuneo

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Cuneo rende noto che, nella giornata di venerdì 20 gennaio, è stato convocato il Coordinamento Provinciale da parte del Coordinatore William Casoni, al fine di discutere svariate tematiche di primaria rilevanza.

La riunione ha visto la presenza e partecipazione dei rappresentanti eletti di FdI, tra cui la vice Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati On. Monica Ciaburro, il Capogruppo in Regione Piemonte Consigliere Paolo Bongioanni, diversi sindaci della nostra provincia tra cui il Sindaco di Valdieri Guido Giordana, il Sindaco di Racconigi Valerio Oderda ed ancora molti consiglieri comunali tra cui il gruppo consiliare del comune di Cuneo con il suo Capogruppo Massimo Garnero, la vice Noemi Mallone, presente anche il Responsabile provinciale per gli Enti locali per il Cuneese, nonché Consigliere comunale di Mondovì, Rocco Pulitanò.

Anche le cariche del direttivo provinciale erano presenti, a partire dal Coordinatore provinciale di Gioventù Nazionale, nonché assessore comunale di Marene, Alberto Deninotti. Presenti inoltre molti sostenitori e militanti. Si rende noto che sono state toccate svariate tematiche inerenti tutto il territorio provinciale nonché contributi nazionali portati dall’On. Ciaburro e regionali dal Consigliere Bongioanni.

Tra i temi affrontati si evidenzia la situazione dell’aeroporto di Levaldigi, di cui ultimo problema in ordine di tempo è la soppressione dei voli da e per Roma, è priorità di FdI addivenire ad una soluzione che possa definitivamente portare slancio ad uno snodo essenziale della nostra Provincia; la situazione di interesse cittadino e non solo del polo logistico c.d. Amazon nella zona MIAC di Madonna dell’Olmo, è stata analizzata e sono state proposte diverse azioni che verranno portate avanti in Consiglio comunale a Cuneo; è stato ribadito un secco no di FdI all’ipotesi di una possibile fusione tra le fondazioni di origine bancaria piemontesi che vedrebbe compresa anche la CRC, Cuneo deve poter continuare a ricevere in sviluppo sociale ed economico quanto ha dato sotto forma di lavoro ed investimenti; si sono evidenziate diverse occasioni di incontro con Ministri e Sottosegretari del Governo che avverranno, nelle settimane e mesi a venire, su tutto il territorio provinciale; è stata analizzata e discussa la nuova possibile ubicazione della sede provinciale di Fratelli d'Italia a Cuneo.

Per chiunque abbia interesse ad approfondire l’attività politica di Fratelli d’Italia sul territorio della Granda è a disposizione il sito internet www.fratelliditaliacuneo.com. Sono poi attivi i canali social su Facebook (Fratelli d’Italia – Provincia di Cuneo) ed Instagram (fratelliditalia_cuneo) ed è possibile scriverci per informazioni all’indirizzo email fratelliditalia.cuneostampa@gmail.com