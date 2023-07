Crissolo vive una nuova alba: mercoledì 26 luglio riapre la seggiovia

Dunque è ufficiale. Alle 10 di mercoledì 26 luglio verrà inaugurata e subito dopo aperta alla sua seconda vita la seggiovia di Crissolo. Per il piccolo e polemico centro posto ai 1300 metri della Valle Po, “sarà un po’ come assistere finalmente ad una nuova alba, un nuovo sorgere del sole” ci diceva nei giorni scorsi un commerciante del luogo.

Nuovo “di trinca” anche il gestore: il Comune di Crissolo.

La soddisfazione del sindaco Fabrizio Re: “Finalmente raggiungiamo un obbiettivo concreto, inseguito a lungo e con tutta la caparbia che questi richiedeva. Finalmente la seggiovia torna in funzione - me lo lasci dire - nonostante i rallentamenti, il mare di difficoltà, i pezzi a monte dell’impianto improvvisamente spariti, i tanti bastoni fra le ruote, il maltempo (con camion costretti a salire lungo il pendio con le catene da neve montate n.d.r.) e la marea di processi alle intenzioni di coloro che più che il bene turistico di Crissolo avevano a cuore il gettare discredito sull’attuale Amministrazione Comunale.

Per questo non posso né voglio esimermi dal ringraziare di cuore tutti coloro che in questi interminabile mesi si sono prodigati per il raggiungimento dell’obiettivo: gli uffici comunali, i tecnici, il Soccorso Alpino e quant’altri ancora ed a qualsiasi titolo si siano spesi per darci una mano per risolvere una vicenda che solo i miopi hanno banalizzato come una guerra fra parti contrapposte”.

Stabiliti anche giorni ed orari d’apertura e prezzi (qualcuno addirittura ribassato rispetto alla precedente gestione) di accesso all’impianto. Già stampati i biglietti.

Dal 26 luglio resterà aperta tutti i giorni, ininterrottamente, sino al 30 agosto, dalle ore 8 alle 17. Per il mese di settembre, al momento, si pensa ad un’apertura nei soli fine settimana.

Il biglietto di andata e ritorno costerà 10 euro, 6 euro la corsa singola e 15 euro il giornaliero, che prevede - oltre ad un numero illimitato di corse - anche il trasporto in quota della mountain bike.

All’inaugurazione dell’impianto farà seguito, sempre mercoledì 26 luglio, quella dell’accogliente locale ristoro posto sulla sinistra dell’arrivo della seggiovia stessa e fatto costruire una volta venuta meno la volontà di continuare a gestire gli impianti (e di conseguenza il bar-ristoro privato “Aquila Nera”) da parte della Sipre di Gabriele Genre, messa per iscritto a metà maggio 2022.