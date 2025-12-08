 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 08 dicembre 2025, 17:07

Cuneo: in trecento alla quinta edizione della "Babbo Run" [VIDEO]

Nutrita cornice di appassionati e famiglie per l’iniziativa promossa da Il Podio Sport e Asd Dragonero in collaborazione con Open Baladin Cuneo

Erano oltre trecento – per l’esattezza 312 – i pettorali distribuiti agli altrettanti iscritti che oggi, lunedì 8 dicembre, festività dell’Immacolata Concezione, hanno voluto approfittare della bella giornata di sole partecipando alla quinta edizione della "Babbo Run"

Via puntuale alle 15 da piazza Foro Boario per i 5 chilometri di camminata e corsa non competitiva che Il Podio Sport e l’Asd Dragonero organizzano per bambini, famiglie e appassionati in collaborazione con Open Baladin Cuneo.

LA PARTENZA [VIDEO]

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium