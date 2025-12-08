Cuneo: in trecento alla quinta edizione della "Babbo Run" [VIDEO]

Erano oltre trecento – per l’esattezza 312 – i pettorali distribuiti agli altrettanti iscritti che oggi, lunedì 8 dicembre, festività dell’Immacolata Concezione, hanno voluto approfittare della bella giornata di sole partecipando alla quinta edizione della "Babbo Run"

Via puntuale alle 15 da piazza Foro Boario per i 5 chilometri di camminata e corsa non competitiva che Il Podio Sport e l’Asd Dragonero organizzano per bambini, famiglie e appassionati in collaborazione con Open Baladin Cuneo.

LA PARTENZA [VIDEO]