Moria di pesci a Limone Piemonte nel torrente Vermenagna

Il 22 agosto scorso, nel pomeriggio, personale del Servizio di risposta in emergenza di Arpa Piemonte è intervenuto per eseguire le verifiche necessarie per una segnalazione di moria di pesci nel torrente Vermenagna osservata nel centro abitato del comune di Limone Piemonte.

In base alle prime evidenze raccolte in loco e agli esiti analitici dei campioni di acque superficiali raccolti, l’origine dell’evento è correlabile alle attività di manutenzione effettuate su un serbatoio presente nelle vicinanze del corpo idrico. Sono in corso ulteriori accertamenti volti a confermare le cause che hanno generato il fenomeno inquinante; l'evento può considerarsi concluso ma nonostante questo possono ancora affiorare pesci morti come effetto del fenomeno del 22 agosto scorso. A tale proposito, è stato coinvolto il competente Servizio veterinario ed è stata avviata la procedura di rimozione dei pesci morti.