Cronaca | 16 dicembre 2025, 14:09

Una persona ferita nell’auto uscita di strada e rovesciata sull'asfalto a Neive

Incidente autonomo in via Moretta, lungo la Provinciale 51 per Trezzo Tinella e Barbaresco

Immagine d'archivio

Forse il fondo stradale reso viscido dalla pioggia che cade da ore sulla zona alla base dell’incidente verificatosi intorno alle ore 12.30 di oggi, martedì 16 dicembre, in via Moretta a Neive.

Qui, lungo il tratto della Provinciale 51 che da regione Santa Maria del Piano porta verso Trezzo Tinella e frazione Tre Stelle di Barbaresco, un’auto è prima uscita autonomamente di strada, per poi rovesciarsi sulla carreggiata.

A bordo della vettura una sola persona, che è stata aiutata a uscire dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco giunti sul posto dal distaccamento di Alba e quindi consegnata alle cure dei sanitari del 118.

Secondo quanto si apprende la persona ferita non sarebbe in gravi condizioni.

