Sanfront, "Nessun litigio col vicino, il cane incustodito è sbucato improvvisamente e l'ho investito senza alcuna intenzionalità"

Relativamente all’articolo pubblicato su questo sito e titolato “Sanfront, litiga con il vicino e gli investe il cane: denunciato per maltrattamento e omesso soccorso”, gli avvocati Silvio Tavella e Giuliana Vicinanza, nell’interesse del loro assistito Davide Demaria, intendono smentire la versione dei fatti come ivi narrata poiché non rispondente alla realtà dei fatti accaduti.

Sebbene non sia stato indicato il nome e il cognome del presunto aggressore il Sig. Demaria ha riconosciuto, dalla fotografia pubblicata, il cane che accidentalmente ha investito il 30 luglio scorso e, al solo fine, di evitare strumentalizzazioni e tutelare il suo buon nome dalle accuse che ingiustamente gli sono state mosse, intende chiarire quanto segue.

In primis, né il giorno del fatto né antecedentemente, il Sig. Demaria ha litigato con il vicino proprietario del cane investito. Con quest’ultimo non intrattiene alcuna conversazione da parecchi mesi antecedenti al fatto, in seguito ad un malinteso che si è verificato tra le parti. Quanto al fatto, l’animale, quel giorno lasciato libero ed incustodito, è sbucato improvvisamente sulla strada vicinale percorsa dall’auto del Sig. Demaria il quale, pur transitando a passo d’uomo, non ha potuto arrestare l’auto senza che l’animale venisse investito. Non vi è stata alcuna intenzionalità.

In seguito all’urto, il guidatore è sceso immediatamente per prestare soccorso ma, avendo ricevuto invettive dalla proprietaria nel frattempo accorsa, al fine di evitare che la situazione degenerasse, si è allontanato non prima di aver chiesto al figlio di recarsi sul posto per accertarsi delle condizioni del cane.

Il nostro cliente si dice estremamente dispiaciuto per quanto accaduto al cane, ma respinge con altrettanta estrema fermezza ogni accusa nei suoi confronti. Auspica, a tal proposito, avendo appreso solo in questo frangente che vi sono indagini in corso, che la Procura faccia definitivamente chiarezza su quanto accaduto.

Avv. Silvio Tavella

Avv. Giuliana Vicinanza