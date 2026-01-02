 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 02 gennaio 2026, 19:55

Frontale sulla provinciale 161 a Villafalletto: ferito il conducente di un furgone

Le operazioni per la rimozione dei veicoli hanno reso necessaria la chiusura temporanea della strada

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

Grave incidente stradale, nel pomeriggio, a Villafalletto.

Sulla provinciale 161, poco dopo l'abitato cittadino e in direzione della frazione di Termine, si sono scontrati frontalmente un furgone ed un camion con rimorchio.

Ha avuto la peggio il conducente del primo mezzo, che ha riportato diverse lesioni, in particolare alle gambe ed è rimasto incastrato nel veicolo. È stato soccorso  e trasportato in ospedale a Savigliano.

Il sinistro, che ha provocato la chiusura temporanea della provinciale per rimuovere il camion giratosi su un fianco, è avvenuto attorno alle 17.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo ed il 118, oltre ai carabinieri cui spetta ora il compito di accertare la dinamica dei fatti.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium