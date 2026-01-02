Frontale sulla provinciale 161 a Villafalletto: ferito il conducente di un furgone

Grave incidente stradale, nel pomeriggio, a Villafalletto.

Sulla provinciale 161, poco dopo l'abitato cittadino e in direzione della frazione di Termine, si sono scontrati frontalmente un furgone ed un camion con rimorchio.

Ha avuto la peggio il conducente del primo mezzo, che ha riportato diverse lesioni, in particolare alle gambe ed è rimasto incastrato nel veicolo. È stato soccorso e trasportato in ospedale a Savigliano.

Il sinistro, che ha provocato la chiusura temporanea della provinciale per rimuovere il camion giratosi su un fianco, è avvenuto attorno alle 17.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo ed il 118, oltre ai carabinieri cui spetta ora il compito di accertare la dinamica dei fatti.