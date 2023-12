Da domani (8 dicembre) tornano a Barge i mercatini di Natale

Coloro che sono alla ricerca di un regalo natalizio possono recarsi domani, venerdì 8 dicembre a Barge ai tradizionali ‘Mercatini di Natale’ organizzati dalla Proloco con l’associazione Imprenditori, Commercianti e Artigiani bargesi (Aica) con il supporto del Comune.

L’evento che fa parte del programma natalizio di Barge rappresenta un'opportunità di intrattenimento per le famiglie, di gioia per i bambini e di esposizione per le attività commerciali della zona.

L’inizio è previsto alle 9, con l'apertura dei mercatini natalizi.

Il programma per la festività dell’ Immacolata è molto ricco: per tutta la giornata per le vie della cittadina ci saranno bancarelle di prodotti artigianali e gastronomici, stand natalizi con idee regalo e mercatini dello scambio e baratto.

La Pro Loco, nella propria sede di via Catacombe, preparerà la grande polenta con salsiccia da asporto. Gradita la prenotazione, da Daniela e Mary Abbigliamento (0175-346523) o Castagno Abbigliamento (0175-346404).

Nel pomeriggio, si terranno esibizioni di canti corali per le vie, intrattenimento con i giochi del mago Trinchetto e nella suggestiva Piazzetta della Madonna, sarà collocata la casa di Babbo Natale, recentemente acquisita dalla Pro Loco con un notevole investimento.

Inoltre posizionata nelle vicinanze dell'ala mercatale e accessibile liberamente al pubblico è prevista una straordinaria esposizione di opere Lego alla Barge Bricks Expo che lascerà tutti a bocca aperta.

La Ginnastica Saluzzo Libertas presenterà una performance natalizia di ginnastica ritmica, mentre Prezzemolo intratterrà grandi e piccini con "Le Demore et ‘na vira".

Sarà visitabile un suggestivo Presepe sotto il castello, allestito dalla Protezione civile e dalla locale sezione Alpini.

Per l'occasione, l'Aica, in collaborazione con l'associazione Barge in Movimento, ha organizzato un entusiasmante concorso fotografico: fotografando l'alberello nei negozi partecipanti, si avrà la possibilità di partecipare all'estrazione del concorso con la possibilità di vincere fino a 300 euro in buoni spesa.

La novità sarà poi il primo Festival per la costruzione del pupazzo di neve.

Il punto culminante dei Mercatini sarà amplificato da un ulteriore momento di festa: la serata segnerà il debutto del ‘Christmas Night Party’, pensato per i giovani e giovanissimi, con coinvolgenti selezioni musicali a cura dei dj bargesi Ebo e Giulia Frencia.

L'entrata a questo evento, che si svolgerà negli impianti sportivi, è gratuita e promette di concludere la giornata pre-natalizia di Barge.

L’assessore Silvio Coero Borga: “Un notevole impulso al miglioramento delle illuminazioni natalizie è stato fornito attraverso i proventi della serata della cena in bianco svoltasi il 25 luglio scorso, organizzata dalla Proloco che ringraziamo per l’iniziativa. Quest'anno, grazie a tali finanziamenti, sono state acquistate nuove luci che sono state disposte nella zona della Piazzetta, lungo Viale Mazzini e nelle affascinanti vie del centro cittadino”.