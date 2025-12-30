Ad Alba s'inaugura la personale dell'artista monferrino Teresio Polastro

Corso Torino 18 Professional Workshop vuole aprire l’anno 2026 con una riflessione artistica sul paesaggio — reale, evocato o trasfigurato — attraverso l’indagine quasi metafisica dell’artista monferrino Teresio Polastro.

Le sue finestrature accolgono “…nell’ampiezza del paesaggio piccoli accadimenti di cieli inerti su profili di colline, di orizzonti marini: coesistenza di luoghi e fatti diversi, rapporti di memoria e di interiorità o di ricordi…”.

In questo equilibrio tra astrazione e figurazione — apparentemente conflittuale, in realtà profondamente euritmica — Teresio Polastro costruisce un linguaggio che vive di contrasti, di ripensamenti, di quell’imprevedibilità della ricerca che egli stesso riconosce come condizione essenziale del creare.

Il suo lavoro ci invita a sostare, ad attraversare paesaggi offesi, a riconoscere nello spazio pittorico la precarietà e la bellezza del nostro stesso sguardo sul mondo. In queste opere abita un cambiamento continuo: “…lo si avverte…”, lo si attende, lo si segue.

La mostra vanta la preziosa e autorevole curatela del critico d’arte Cinzia Tesio. Per la produzione ci si è avvalsi inoltre della Prof.ssa Giovanna Zanirato e del Gruppo fotografico ME LANGA.

La mostra verrà inaugurata Sabato 10 gennaio, alle ore 18 e sarà aperta fino a sabato 7 febbraio 2026.

Orari di visita: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, sabato su prenotazione.

Vi aspettiamo quindi in Alba, Corso Torino n.18 - Ingresso libero e gradito.