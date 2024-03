Castelmagno ancora senza luce, ripristino previsto in serata: liberata dalla slavina la strada di Campomolino

Tecnici Enel stanno operando da questa mattina, lunedì 4 marzo, per il ripristino della rete, ma con non poche difficoltà. Se inizialmente le previsioni erano di un ripristino entro la tarda mattinata, attualmente si spera per un ritorno della luce entro la sera.

Disguido simile è avvenuto ieri a Pradleves dove è mancata la luce per diverse ore, con le prime segnalazioni arrivate nel tardo pomeriggio, ma con la situazione ripristinata, come confermato dal sindaco Marco Marino, già dalle ore 22 di ieri.

Come confermato dal sindaco di Castelmagno Alberto Bianco la situazione relativa alla corrente elettrica al momento non è stata ancora risolta.

Da lunedì scorso in questa zona dell’alta valle Grana si è depositata quasi un metro e mezzo di neve.

“Questo fa senz’altro bene alle nostre riserve idriche - ha commentato in mattina il primo cittadino - Occorrerà attenzione, però, viste le temperature in rialzo, sul rischio valanghe. L’invito è alla prudenza e lo estendo a tutte le persone che con il bel tempo saliranno in quota in questi giorni.”

In questa settimana di maltempo una slavina si è distaccata tra Castelmagno e la strada che porta alla frazione Campomolino.

“Il paravalanghe - aveva commentato il primo cittadino - ha contenuto bene e non ci sono stati danni.”

Questa mattina, con la fine del maltempo, la strada è stata liberata dalla neve ed è stata riaperta.